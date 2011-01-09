وجود 30 مشکل بهداشتی در کشتارگاه مرغ مینودشت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد یمرلی پیش از ظهر یکشنبه در شورای بهداشتی شهرستان افزود: کشتارگاه مرغ دوگلی از همان بدو تشکیل مشکلات عدیده بهداشتی داشته که اولین مسئله ، محل ساخت کشتارگاه و قرار گرفتن در جریان مسیر باد است.

وی اظهار داشت: حمل ضایعات این کشتارگاه نیز با نیسان و بصورت کاملا غیر بهداشتی صورت می گیرد.

وی راه حل کوتاه مدت را انجام حداقل های بهداشتی کشتارگاه و راه حل دراز مدت را تعویض دستگاههای مستهلک و بهینه سازی عنوان کرد.

یمرلی بیان داشت: 30 مورد از مشکلات که مهمترین آنها تاسیسات، زیست محیطی، سردخانه و غیره است، توسط کارشناسان اداره دامپزشکی احصاء شد که مدیریت کشتارگاه باید با همراهی کامل به رفع نواقص بپردازد.

وی تاکید کرد: در غیر اینصورت کالای تولید شده غیر بهداشتی و تهدید علیه سلامت عمومی جامعه است که مجبور به تعطیلی کشتارگاه خواهیم شد.



مصطفی لو عضو شورای بهداشتی مینودشت نیز با اشاره به وجود بیش از 850 نوع عامل بیماری زای مشترک بین انسان و دام افزود: دامپزشکی بر حسب وظیفه قانونی خود متولی نظارت بر بهداشت و سلامت کشتارگاه ها و تمام فرآورده های خام دامی است که تمامی این موارد با سلامت و امنیت غذایی مردم ارتباطی تنگاتنگ دارد.



وی تصریح کرد: سیاستهای دولت پیرامون این مبحث بر پایه دو موضوع عمده از جمله تبدیل کشتارگاههای سنتی به صنعتی و همچنین ورود به بخش خصوصی قرار دارد.

عضو شورای بهداشتی مینودشت در خصوص کشتارگاه مرغ دوگلی افزود: متاسفانه با تمام اهمیتی که این کشتارگاه در وضعیت سلامتی افراد جامعه دارد از نظر رعایت موازین بهداشتی در شرایط بدی به سر می برد.

وی تعطیلی کشتارگاه پر طلا دوگلی را در مرحله اول راه حلی برای رهایی از این وضعیت ندانست و گفت: در صورتیکه مدیریت کارخانه به تعهدات خود جهت رفع مشکلات اعلام شده عمل نکند، تمهیدات لازم جهت تعطیلی کشتارگاه نیز باید اندیشیده شود.