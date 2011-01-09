"شبکه اجتماعی" نظر انجمن ملی منتقدان را هم به خود جلب کرد

به گزارش مهر، به نقل از ورایتی انجمن ملی منتقدان فیلم نیز فیلم سینمایی "شبکه اجتماعی" را به عنوان بهترین فیلم سال 2010 برگزید. "شبکه اجتماعی" در مجموع چهار جایزه از جمله بهترین فیلم، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد را به خود اختصاص داد.



46 عضو از مجموع 61 عضو انجمن ملی منتقدان در چهل و پنجمین دوره انتخاب برترین‌های سال سینما شرکت داشتند. فهرست کامل برندگان هر رشته به همراه تعداد آرای به دست آورده شان در زیر آمده است:

بهترین فیلم



1 – شبکه اجتماعی – 61 رای



2- کارلوس – 28 رای



3- استخوان زمستان – 18 رای



بهترین بازیگر نقش اول مرد



1- جسی آیزنبرگ – شبکه اجتماعی – 31 رای



2- کالین فرث – سخنرانی پادشاه -29 رای



3- ادگار رامیرز – کارلوس -29 رای



بهترین بازیگر نقش اول زن



1- جووانا متزوجورنو – پیروزی – 33 رای



2- آنت بنینگ – حال بچه ها خوب است- 28 رای



3- لزلی منویل – سالی دیگر – 27 رای



بهترین بازیگر نقش مکمل مرد



1- جفری راش – سخنرانی پادشاه – 33 رای



2- کریستین بیل – مبارز – 32 رای



3- جرمی رنر – شهر -30 رای



بهترین بازیگر نقش مکمل زن



1- اولیویا ویلیامز – نویسنده پشت پرده – 37 رای



2- ایمی آدامز – مبارز – 28 رای



3- ملیسا لئو – مبارز- 23 رای



بهترین کارگردان



1- دیوید فینچر – شبکه اجتماعی – 66 رای



2- اولیویه آسایاس – کارلوس -36 رای



3- رومن پولانسکی – نویسنده پشت پرده -29 رای



بهترین فیلمنامه



1- آرون سورکین – شبکه اجتماعی -37 رای



2- دیوید سایدلر – سخنرانی پادشاه – 25 رای



3- رومن پولانسکی و رابرت هریس – 19 رای