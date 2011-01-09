الگوی مدیریتی کمیته امداد مورد توجه کشورهای منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری در پنجمین همایش بین المللی مدیریت استراتژیک و عملکرد کشورهای لبنان، سوریه و عراق را از کشورهایی عنوان کرد که خواستار الگوبرداری از شیوه مدیریتی کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

وی با تاکید بر اینکه توسعه و ارتقای مددجویان محور اصلی فعالیتها و برنامه های کمیته امداد است افزود: ایجاد نوآوری و خلاقیت برای کارگزاران کمیته امداد، تقویت باورها و ارزشهای دینی، پیشگیری از آسیبها، تعامل با سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و تهیه الگو برای سایر کشورهای منطقه از جمله برنامه های کمیته امداد در راستای تحول مدیریتی در این نهاد بوده است.

سرپرست کمیته امداد با یادآوری اینکه کمیته امداد در حوزه تحول مدیریتی به صورت عملی وارد شده است ادامه داد: برنامه های کمیته امداد در جهت سند چشم انداز بیست ساله کشور برنامه ریزی و تهیه و تدوین شده است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام (ره) همچنین از تهیه و تدوین منشور مدیریت و کارآمدی در کمیته امداد خبر داد و گفت: این منشور براساس سیاستهای کلی برنامه چهارم و همچنین سیاستهای کلی کمیته امداد در 14 اصل تهیه شده است.

انواری با بیان اینکه تمامی مدیران کمیته امداد در تهیه این منشور مشارکت داشته اند گفت: در 6 ماهه نخست امسال به تمامی استانهای کشور سفر شد و همه مدیران در جریان تحول ایجاد شده در کمیته امداد قرار گرفتند و از مشارکت آنان بهره گرفته شد.

وی رضایت مردم، کارآمدی خدمات کمیته امداد و پافشاری بر ارزشها را از جمله پیامهای اصلی گفتمان تعریف شده در الگوی مدیریتی کمیته امداد عنوان کرد و افزود: در حوزه رفتاری به تبیین پیامهای رهبر معظم انقلاب اسلامی در کمیته امداد اتکا شد که بر این اساس پیامهای ایشان در سالهای 86 و87 و88 و امسال که سال همیت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است مورد تاکید قرار گرفت.

انواری تصریح کرد: در سال جاری که سال همت مضاعف و کار مضاعف نام دارد در بالندگی و کارآمدی مددجویان این نهاد تمرکز شد.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد گفت: این نهاد با استفاده از مدیریتهای نوین و تجربیات گذشته به تبیین راهکارهای آینده براساس تحول در حوزه مدیریت و عملکرد کمیته امداد اقدام کرده است.

انواری نوسازی ساختارها و چابک‌ سازی و روانسازی آن نوسازی ضوابط و آیین نامه ها، تقویت شبکه نظارت و ارزشیابی و ارتقای بصیرت کارکنان کمیته امداد را از فعالیتهای این نهاد در حوزه مدیریتی برشمرد و گفت: با اجرای این برنامه ها کمیته امداد تبدیل به یک نهاد برنامه محور شده است.