به گزارش خبرگزاری مهر، مجید هدایت در افتتاحیه نخستین جشنواره‌ فیلم‌های صنعتی با تاکید بر اینکه هر عاملی که به صنعتی شدن کمک کند پدیده مبارک و مقدسی است، اظهارداشت: هنرمندان می‌ توانند صنعتگران را به مردم معرفی کنند. ما چقدر صنعتگران خوب کشورمان را می‌شناسیم؟ آیا به همان اندازه که چهره‌های ورزشی برای مردم آشنا هستند، صنایع نیز برای مردم آشنا هستند؟

وی با بیان اینکه با مستندسازی می‌توانیم در پروژه‌های پیش رو سریع‌تر و بهتر فعالیت کنیم، گفت: مراکز متولی صنعت کشور برای نشان دادن اهمیت صنعت، دستشان را به سوی هنرمندان دراز می‌کند تا تجارب ماندگار در این حوزه ثبت شود.

معاون وزیر صنایع و معادن در سخنان خود با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص صنعتی شدن کشور و سند چشم انداز 1404، تصریح کرد: باید از پروژه های بزرگ کشور الگو سازی صورت گیرد و با تهیه فیلم های مستند این اقدامات به مردم نشان داده شود.

هدایت در ادامه استفاده صحیح از هنر سینمای مستند جهت تبیین زمینه های مورد نیاز صنایع ، هماهنگی و مشارکت رسانه های دیداری و شنیداری در تبادل اطلاعات و ثبت تجارب و تولید فیلم های مستند را به عنوان راهبردهای پیشنهادی جهت بالابردن سطح آگاهی های عمومی نام برد.

رئیس سازمان گسترش در پایان تاکید کرد به عنوان نخستین گام باید از طریق فرهنگ سازی ، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در صنعت تشویق شوند و این زنجیره ادامه پیدا کند و بحث صادرات هم مورد توجه قرار گیرد .

در این مراسم دبیر جشنواره فیلم های صنعتی نیز اعلام کرد 700 اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که 40 فیلم توانسته به بخش مسابقه را پیدا کند و آثار برگزیده هم در مراسم اختتامیه معرفی می شوند. نخستین جشنواره فیلم‌های صنعتی از 18 تا 22 دی 89 در تهران برگزار می‌شود.