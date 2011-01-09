طرح توانمندسازی اقشار محروم ایلام عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد محرومیت زدایی استان گفت: اجرای طرح توانمندسازی اقشار محروم استان با ساز وکارهای دقیق عملیاتی شده است .

وی اظهارداشت: این ستاد طی شش ماه فعالیت اولیه، اقدام به جمع آوری آمار خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی به صورت سامانه ای کرده است .

وی افزود: در این سامانه اطلاعات دقیقی از وضعیت شغل، بیمه، مسکن و سطح درآمدی این افراد استخراج و دسته بندی شده است .

وی تصریح نمود: ایلام اولین استانی است که این فعالیت و اقدام منحصر به فرد را اجرایی نموده و می تواند در کشور به یک الگو در این زمینه مبدل شود .

نماینده عالی دولت در استان با اعلام این مطلب که دراین طرح بدنبال تأمین مسکن، صاحب شغل نمودن سرپرست خانوار و ایجاد بیمه درمانی برای اقشار محروم و آسیب پذیرهستیم، بیان کرد: در یک فرایند زمانی، کسانی که طی برنامه های ستاد، صاحب این سه شاخص شوند از چتر حمایتی خارج می شوند .

اعلایی اضافه نمود: در این فرایند، بدنبال افزایش توانمندی و از سویی کم کردن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستیم .

وی خاطر نشان کرد: در یک دوره زمانی دو ساله، تنها کسانی تحت پوشش نهاد های حمایتی قرار می گیرند که توانایی نداشته باشند و یا نتوانند از مؤلفه های سه گانه طرح بهره مند شوند.

این مقام مسئول با اشاره به تدوین دستورالعمل اجرائی این طرح، تأکید کرد: رفاه اجتماعی دراین ستاد براساس شرایط منطقه و استان تعریف شده و در آن مشوق های نیز قرارداده شده است .

وی ورود گروههای خیریه و نقش برجسته مردم را دراجرای این طرح بسیار مهم قلمداد کرد و بیان نمود: اگر بستر اجرایی طرح بدرستی تعریف شود استفاده حداکثری اقشار محروم را درپی خواهد داشت .

استاندار ایلام اضافه کرد: مشارکت گسترده مردم در اجرای این طرح، بسترساز موفقیت بیش از پیش فعالیتهای در دست اقدام این ستاد می باشد .

وی اعلام کرد: در دهه مبارک فجر در نظر است نمایشگاهی برای ارائه توانمندیها و عملکرد دولت در بخش های مختلف برپا شود که سعی می شود بخشی از این نمایشگاه ویژه این طرح برای عموم تعریف جدی تر شود .

اعلایی جذب ایده های نخبگان دانشگاهی و علمی استان را در تکامل هرچه بیشتر این طرح را ضروری خواند.

وی از مجریان طرح خواست ارتباطات مؤثری را با اصحاب رسانه، خیرین و مردم برقرار نمایند و بدنبال راهبرد فرهنگی برای جلب افکار عمومی برای تحقق اهداف عالیه طرح شوند.