طرح توانمندسازی اقشار محروم ایلام عملیاتی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد محرومیت زدایی استان گفت: اجرای طرح توانمندسازی اقشار محروم استان با ساز وکارهای دقیق عملیاتی شده است.
وی اظهارداشت: این ستاد طی شش ماه فعالیت اولیه، اقدام به جمع آوری آمار خانواده های تحت پوشش نهادهای حمایتی به صورت سامانه ای کرده است.
وی افزود: در این سامانه اطلاعات دقیقی از وضعیت شغل، بیمه، مسکن و سطح درآمدی این افراد استخراج و دسته بندی شده است.
وی تصریح نمود: ایلام اولین استانی است که این فعالیت و اقدام منحصر به فرد را اجرایی نموده و می تواند در کشور به یک الگو در این زمینه مبدل شود.
نماینده عالی دولت در استان با اعلام این مطلب که دراین طرح بدنبال تأمین مسکن، صاحب شغل نمودن سرپرست خانوار و ایجاد بیمه درمانی برای اقشار محروم و آسیب پذیرهستیم، بیان کرد: در یک فرایند زمانی، کسانی که طی برنامه های ستاد، صاحب این سه شاخص شوند از چتر حمایتی خارج می شوند.
اعلایی اضافه نمود: در این فرایند، بدنبال افزایش توانمندی و از سویی کم کردن افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هستیم.
وی خاطر نشان کرد: در یک دوره زمانی دو ساله، تنها کسانی تحت پوشش نهاد های حمایتی قرار می گیرند که توانایی نداشته باشند و یا نتوانند از مؤلفه های سه گانه طرح بهره مند شوند.
این مقام مسئول با اشاره به تدوین دستورالعمل اجرائی این طرح، تأکید کرد: رفاه اجتماعی دراین ستاد براساس شرایط منطقه و استان تعریف شده و در آن مشوق های نیز قرارداده شده است.
وی ورود گروههای خیریه و نقش برجسته مردم را دراجرای این طرح بسیار مهم قلمداد کرد و بیان نمود: اگر بستر اجرایی طرح بدرستی تعریف شود استفاده حداکثری اقشار محروم را درپی خواهد داشت.
استاندار ایلام اضافه کرد: مشارکت گسترده مردم در اجرای این طرح، بسترساز موفقیت بیش از پیش فعالیتهای در دست اقدام این ستاد می باشد.
وی اعلام کرد: در دهه مبارک فجر در نظر است نمایشگاهی برای ارائه توانمندیها و عملکرد دولت در بخش های مختلف برپا شود که سعی می شود بخشی از این نمایشگاه ویژه این طرح برای عموم تعریف جدی تر شود.
اعلایی جذب ایده های نخبگان دانشگاهی و علمی استان را در تکامل هرچه بیشتر این طرح را ضروری خواند.
وی از مجریان طرح خواست ارتباطات مؤثری را با اصحاب رسانه، خیرین و مردم برقرار نمایند و بدنبال راهبرد فرهنگی برای جلب افکار عمومی برای تحقق اهداف عالیه طرح شوند.
وی از تمام مسئولان استانی خواست که در ارائه خدمات حمایتی بدنبال کسانی بروند که علاوه برمحرومیت، توانایی پیگیری مشکلات خود را ندارند.
