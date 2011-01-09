به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: برای نخستین‌بار در جهان تکنولوژی نمایش فیلم‌های سه بعدی به صورت 35 میلیمتری، توسط دستگاه آپارات و بدون کاهش کیفیت توسط متخصصین ایرانی و با حمایت معاونت سینمایی دولت دهم به بهره برداری رسید.

این فن‌آوری چهارشنبه 15 دی‌ماه توسط جواد شمقدری و مدیران ارشد معاونت سینمایی به صورت داخلی رونمایی شد و پس از بازبینی فیلم آزمایشی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از این فناوری محدودیت ایجاد شده توسط غرب در جهت تحریم تجهیزات نمایش سه بعدی از بین خواهد رفت.