  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۲:۳۶

رونمایی از تکنولوژی نمایش فیلم سه‌بعدی به صورت 35 میلیمتری

از تکنولوژی نمایش فیلم سه‌بعدی به صورت 35 میلیمتری با حمایت معاونت سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بهره‌برداری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی معاونت امور سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد: برای نخستین‌بار در جهان تکنولوژی نمایش فیلم‌های سه بعدی به صورت 35 میلیمتری، توسط دستگاه آپارات و بدون کاهش کیفیت توسط متخصصین ایرانی و با حمایت معاونت سینمایی دولت دهم به بهره برداری رسید.

این فن‌آوری چهارشنبه 15 دی‌ماه توسط جواد شمقدری و مدیران ارشد معاونت سینمایی به صورت داخلی رونمایی شد و پس از بازبینی فیلم آزمایشی مورد تأیید قرار گرفت. با استفاده از این فناوری محدودیت ایجاد شده توسط غرب در جهت تحریم تجهیزات نمایش سه بعدی از بین خواهد رفت.

کد مطلب 1228066

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها