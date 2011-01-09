فاز 3 کارخانه سیمان دورود بدلیل آلودگی بالا تعطیل شد

محمد حسین بازگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: کارخانه سیمان دورود با سابقه نیم قرن آلودگی در این شهرستان مشغول به فعالیت است.

وی تصریح کرد: با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط این اداره کل در فاز یک و دو این کارخانه الکتروفیلتر نصب شد و تا حدودی آلودگی در این کارخانه کاهش یافت.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به وضعیت فاز سوم کارخانه سیمان دورود، بیان داشت: متاسفانه میزان آلودگی این فاز کارخانه به دلیل عدم نصب الکتروفیلتر بالا است.

بازگیر با اشاره به پیگیریهای قضایی انجام شده از طریق مراجع قانونی از سوی محیط زیست، خاطرنشان کرد: با توجه به این پیگیریها فاز سوم این کارخانه از یکماه گذشته تاکنون تعطیل شده است.

وی تصریح کرد: این در حالیست که فاز سوم کارخانه آلاینده سیمان دورود تا زمان تجهیز به الکتروفیلتر تعطیل باقی خواهد ماند.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان با اشاره به پیگیریهای محیط زیست برای رفع مشکل فاز سوم کارخانه سیمان دورود، یادآور شد: متاسفانه مشکل آلودگی کارخانه سیمان دورود بعد از نیم قرن هنوز رفع نشده است.

بازگیر با اشاره اینکه زمانی که الکتروفیلترهای این کارخانه فعالیت نمی کند بازهم شهر دورود در دودهای سیمانی فرو می رود، بیان داشت: از کل محصول تولیدی هر کارخانه سیمان 10 درصد تبدیل به غبار می شود.

به گزارش مهر، شرکت سیمان دورود که متشکل از سه واحد مجزا بوده از بزرگترین تولید کنندگان سیمان در کشور است که در میان مصرف کنندگان سیمان از شهرت بسیاری برخوردار است.

واحد شماره یک این کارخانه در سال 1338 باظرفیت 300 تن در روز شروع به کار کرد و سپس با نصب مجدد یک کوره 300 تنی ظرفیت را به 600 تن در روز افزایش داده و در نهایت پس از آن در سال 1343 با نصب یک کوره 400 تنی، تولید این کارخانه به هزار تن در روز افزایش یافت.

واحد شماره دو این کارخانه نیز یکی از واحدهای تولیدی شرکت سیمان دورود است که به روش خشک کار می کند و در سال 1348 با ظرفیت اسمی هزار تن در روز به بهره برداری رسیده است.

واحد شماره سه کارخانه سیمان دورود که بزرگترین واحد تولیدی این شرکت است نیز در سال 1359 شروع به کار کرد و تولید روزانه آن بالغ بر دو هزار و 500 تن است.

کارخانه سیمان دورود با وجود اینکه یکی از مهمترین صنایعی است که در استان لرستان با سابقه 50 ساله در حال فعالیت است ولی متاسفانه این صنعت شهر دورود را که همواره به عنوان پایتخت طبیعت ایران معروف بوده به شهری با دودهای سیمانی تبدیل کرده است.

روند آلودگی این کارخانه که در وسط شهر دورود قرار دارد بارها از سوی محیط زیست مورد انتقاد و پیگیری قرار گرفت که در نهایت در دی ماه سال 87 الکتروفیلتر واحد شماره یک این کارخانه در همایشی با عنوان "همایش آسمان آبی" نصب شد تا این امیدواری در مردم شکل بگیرد که دیگر آسمان دورود تیره نخواهد بود.

این در حالیست که با توجه به اینکه استفاده از این الکتروفیلتر بار زیادی را بر شبکه انرژی کارخانه وارد می کند در برخی ساعات شب این دستگاه از مدار خارج می شود تا دوباره دودهای سیمانی در تاریکی شب بر روی شهر دورود سایه بیفکند.

به هر حال به نظر می رسد حتی نصب الکتروفیلتر نیز نتوانسته است که مردم شهرستان دورود را از دودهای سیمانی بزرگترین کارخانه سیمان کشور نجات دهد تا این بار متولیان محیط زیست به فکر چاره دیگری برای رهایی شهر دورود از این آلودگی باشند.

در حالی شهر دورود بیش از 50 سال است که با آلودگی کارخانه سیمان دست و پنجه نرم می کند و هنوز از این معضل رهایی نیافته که این روزها با وجود کشمکشهای فراوان عملیات اجرایی کارخانه سیمان دیگری در نزدیکی شهر نیم میلیون نفری خرم آباد مردم را نگران کرده است.

به هر حال هر چند استدلالهای زیادی برای ماندن کارخانه سیمان خرم آباد در محل فعلی از سوی متولیان این کارخانه عنوان می شود ولی باید تجربه تلخ کارخانه سیمان دورود عبرتی باشد تا از اشتباهات تکراری در این استان جلوگیری به عمل آید.