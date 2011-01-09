7 میلیارد ریال برای شهرک صنعتی رامیان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت: تاکنون برای آماه سازی مقدمات شهرک صنعتی رامیان، تفکیک طراحی، قطعات، ارزیابی زیست محیطی و دیگر امور مورد نیاز حدود هفت میلیارد ریال هزینه شده است.