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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۰

7 میلیارد ریال برای شهرک صنعتی رامیان هزینه شد

7 میلیارد ریال برای شهرک صنعتی رامیان هزینه شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان گفت: تاکنون برای آماه سازی مقدمات شهرک صنعتی رامیان، تفکیک طراحی، قطعات، ارزیابی زیست محیطی و دیگر امور مورد نیاز حدود هفت میلیارد ریال هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار در گرگان، سیدعلی پورنبوی پیش از ظهر یکشنبه در بازدید از این شرکت افزود: شهرستان رامیان تاکنون از زیر ساخت های صنعتی محروم بود و به همین دلیل آمار بیکاری در این شهرستان بیشتر از دیگر شهرستانها بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان گفت: تاکنون حدود شش سرمایه گذار برای فعالیت در این شهرک داوطلب شده اند.
 
پورنبوی ارزش سرمایه گذاری هایی که در این شهرک صورت خواهد گرفت را 365 میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: تلاش خواهد شد در زمینه اشتغال جوانان شهرستان رامیان بکارگیری شوند.
 
جواد قناعت استاندار گلستان نیز با بیان اینکه در دولت های نهم و دهم اقدامات وسیعی در ایجاد اشتغال شده گفت: در شهرستان رامیان که از مناطق محروم استان محسوب می شود، اقدامات اساسی در مورد ایجاد اشتغال انجام شده است.
کد مطلب 1228073

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