پيشنهادات اروپا ، فريبي است براي ايجاد تزلزل درموضع مستحكم جمهوري اسلامي ايران

ابراهيم كارخانه اي در گفتگو با خبرنگار" مهر" تاكيد كرد: در آستانه اجراي برنامه چشم انداز 20 ساله كشور ، دستيابي به فن آوري توليد سوخت هسته اي نويد بزرگي است براي حركت ايران به سوي توسعه و پيشرفت كه ملت ما آن را با هيچ بهايي معامله نخواهد كرد.



كارخانه اي با اشاره به تشديد تحركات واشنگتن براي محروم ساختن ايران از تكنولوژي صلح آميز هسته اي درآستانه انتخابات رياست جمهوري آمريكا گفت : دولت بوش درتلاش است كه قبل از برگزاري انتخابات ، با همكاري اتحاديه اروپا و تحت سياست تهديد و تطميع ، پاسخ قابل قبولي براي مخاطبان خود در آمريكا جستجو كنند .



وي با بيان اينكه اروپايي ها تاكنون نشان داده اند كه رايزني هاي آنها عملا درجهت تامين سياست هاي آمريكايي ها بوده است به عدم پايبندي سه كشور اروپايي به تهعدات خود دربرابر تهران و نقش آنها درصدور قطعنامه هاي شديد الحن عليه ايران اشاره كرد و گفت : اروپا سابقه قابل قبولي براي جلب حسن توجه ايران در رايزني ها ندارد .



نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي گفت: ملت سربلند ايران درطول 25 سال گذشته نشان داده است كه هرجا كه با وحدت كلمه درمقابل توطئه هاي دشمن ايستاده ، نتيجه اش عزت و سربلندي جمهوري اسلامي ايران بوده است .



وي تصريح كرد : امروزه ملت ايران درصفي واحد محكم و استوار از موضع حق طلبانه خود در استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي حتي يك قدم عقب نشيني نمي كند و موضع قاطع دولت و مجلس را خواست قلبي خود مي داند .



كارخانه اي افزود : افزون بر اين عضويت در ان پي تي اين حق را به جمهوري اسلامي ايران داده است كه خود راسا براي دست يابي به انرژي هسته اي تلاش نمايد و د راين راستا از كمك ساير كشورها نيز بهره مند گردد ، درغير اين صورت عضويت دران پي تي كاري بيهوده و ضد توسعه خواهد بود .



وي با بيان اينكه امروز هر كشوري كه به فن آوري چرخه سوخت هسته اي مجهز باشد دررديف كشور هاي پيشرفته جهان قرار مي گيرد گفت : براي آمريكايي ها بسيار ناگوار است كه جمهوري اسلامي ايران را عضو باشگاه هسته اي و در دريف كشور هاي پيشرفته صاحب نام چرخه سوخت هسته اي ببيند ، باشگاهي كه در آينده ، پس از اتمام منابع فسيلي جاي اوپك را خواهد گرفت .



اين متخصص علوم هسته اي ، جلوگيري از توسعه علمي كشور و حضور افتخار آميز ايران در باشگاه كشور هاي دارنده چرخه سوخت هسته اي ، همچنين جلوگيري ازدستيابي به سوخت جايگزين و تامين سوخت نيروگاه هاي هسته اي ايران در داخل كشور را از دلايل مخالفت آمريكا با چرخه سوخت ايران برشمرد و تاكيد كرد: با پايان يافتن سوخت هاي فسيلي كشورهاي فاقد تكنولوژي توليد سوخت هسته اي يك جا به اسارت كشور هاي صاحب آن درخواهند آمد و عزت و اقتدار خود را به پاي آنها معامله خواهد كرد.



نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در پايان اين گفتگو بار ديگر تاكيد كرد : پيشنهاد هرشرطي كه ادامه فعاليت هاي صلح آميز هسته اي در آن لحاظ نشده باشد ، عملا درجهت مصالح و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران نخواهد بود .