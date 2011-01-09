"بارورسازی ابرها" کتاب شد

وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب علمی گفت: تبدیل آب و هوا با استفاده از بارورسازی ابرها جزو علوم جدید هواشناسی است که مرحله نوین آن از سال 1946 میلادی آغاز شد و مهمترین اهداف آن تعدیل آب و هوا شامل کنترل محدود و مقطعی زمان و مکان بارش، افزایش بارش،‌ رفع مه و کاهش خسارات تگرگ است.

این نویسنده با اشاره به اینکه در این کتاب ابتدا چگونگی بارورسازی ابرها تشریح و پس از آن چگونگی فرآیند بارش آمده است، بیان کرد: بعد از مطالعه این فصل‌ها شرایط اقلیمی و سینوپتیکی خراسان رضوی با پهنه‌بندی ابرناکی و دیگر اطلاعات علمی استخراج شده و بر اساس معیارهای سازمان استاندارد جهانی چگونه محاسبه آن آورده شده است.

وی درباره دیگر کتاب علمی‌اش اینچنین توضیح داد: کتاب "آب و هوا و تصادفات جاده‌ای" نیز با همکاری دفتر تحقیقات و مطالعات خراسان رضوی در مرحله ویراستاری نهایی است.

آسیایی ادامه داد: این کتاب نیز درباره تاثیر پدیده‌های جوی بر تصادفات درون شهری و برون شهری کشور است که امیدوارم به زودی راهی بازار نشر شود.

وی همچنین از تالیف دو کتاب "تغییر اقلیم و مباحث علمی" و "تغییر اقلیم و اثرات اکولوژی" خبر داد و گفت: این کتب نیز به زودی برای چاپ آماده می‌شود.