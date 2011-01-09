استعمال و استنشاق تحمیلی دود سیگار هر دو سرطانزاست

به گزارش خبرگزاری مهر، خدیجه محصلی با بیان اینکه دود حاصل از مواد دخانی یک تهدید بزرگ برای سلامت جامعه جهانی محسوب میشود، گفت: طبق آمارهای سازمان بینالمللی کار سالانه دو میلیون نفر کارگر به علت تماس با دود محیطی سیگار و استنشاق تحمیلی دود حاصل از مواد دخانی جان خود را از دست میدهند به طوریکه در سال 2002 در اروپا حدود 80 هزار نفر کارگر به علت استنشاق تحمیلی دود سیگار جان خود را از دست دادند.
وی افزود: سازمان بینالمللی تحقیقات سرطان اظهار میدارد که استعمال دخانیات و استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی هردو باعث ایجاد سرطان میشود.
محصلی گفت: سازمان محیط زیست آمریکا اعلام کرده که سالانه 3 هزار نفر به علت سرطان ریه میمیرند که این افراد سیگاری نیستند ولی در معرض استنشاق دود سیگار قرار گرفتهاند. همچنین یک میلیون کودک مبتلا به آسم به علت تماس با دود تحمیلی سیگار دچار حملات شدید آسم میشوند.
کارشناس ستاد کشوری کنترل دخانیات درباره مشکلات اقتصادی دود حاصل از مواد دخانی گفت: اثرات حاصل از دود محصولات دخانی تنها به ایجاد بیماریها محدود نمیشود و دود محیطی سیگار اثرات و هزینههای اقتصادی را نیز بر افراد و جامعه تحمیل میکند.
محصلی هزینههای ناشی از مصرف دخانیات را مربوط به هزینه درمان بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات، آتشسوزیها و همچنین کاهش قدرت تولید و بازدهی کاری کارگران اعلام کرد.
وی در ادامه گفت: در محلهایی که قانون ممنوعیت استعمال دخانیات اجرا نمیشود هزینه بازسازی و نظافت آنها بیشتر است و همچنین به علت خطر آتشسوزی در این اماکن حق بیمه بیشتری باید پرداخت نمایند. به طوری که طبق مطالعات انجام شده در آمریکا هزینه درمان بیماریهای ناشی از مصرف دخانیات 5 میلیارد دلار است.
