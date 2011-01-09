تصاویری از جاروبرقی های هوشمند آینده/ روباتها هم جارو شده اند!

به گزارش خبرگزاری مهر، کفپوش های نمایشگاه CES 2011 به خاطر استفاده از جاروبرقیهای روباتیک جدیدی که در این نمایشگاه به معرض دید گذاشته شده اند بیش از دوره های قبل برق می زنند.

در این دوره از نمایشگاه محصولات الکترونیک مصرفی که 9 ژانویه به کار خود پایان می دهد جاروبرقی های جدیدی معرفی شدند که می توانند در نظافت خانه همانند یک دستیار واقعی عمل کنند.

در حقیقت دو شرکت "دایسون" و "آی- روبات" محصولات جدید خود شامل جاروبرقی بدون سیم Dyson DC35 و جارو- کفشویهای روباتیک سری "اسکوبا 230" و "رومبا 700" را معرفی کردند.

این دو شرکت که شماره یک در بخش نظافت خانگی هستند این محصولات دنیای آینده را به معرض نمایش گذاشتند.

جارو برقی سری "رومبا 700" در سه مدل "رومبا 760"، "رومبا 770" و "رومبا 780" در میان برترین دستگاههای هوشمند "آی- روبات" به شمار می روند.

این جاروبرقی های هوشمند از یک تداخل کاربر پیشرفته، سیستم نظافت مطلوب، باتری که 50 درصد بیشتر از مدلهای فعلی شارژ می ماند و یک طراحی جدید برخوردارند. قیمت این محصولات بین 450 تا 550 دلار است.

رومبا سری 700

جارو- کفشوی برقی "اسکوبا 230" یک نسخه مینیاتوری شده از "کفشوی های روباتیک" قدیمی است. این روبات جدید 16 سانتیمتر قطر دارد.

این روبات برای شستن و نظافت حمام و دستشویی بسیار مناسب است. "اسکوبا 230" قادر است اطراف سرویسهای بهداشتی بچرخد و در فضاهای بسیار تنگ و فشرده حرکت کند.

این کف شوی روباتیک خودکار مجهز به یک کیسه سازگارپذیر است که می تواند مایع شوینده را از آب کثیف جمع شده از روی زمین جدا کند.

اسکوبا 230

تمام جاروبرقی ها و کف شوی های هوشمند "آی- روبات" مجهز به یک نسخه جدید از نرم افزار برپایه فناوری iAdapt Responsive هستند. این نرم افزار قادر است از حسگرهای نصب شده بر روی دستگاه 60 بار در ثانیه برای کنترل محیط استفاده کند.

این روباتها از 40 چرخ کوچک برای حرکت استفاده می کنند و به این ترتیب می توانند به راحتی و به طور مداوم رفتار و موقعیت خود را تغییر داده و تمام زوایای کف را به خوبی تمیز کنند.

محصولی که شرکت "دایسون" در نمایشگاه بین المللی محصولات الکترونیک مصرفی لاس وگاس 2011 به نمایش گذاشته است DC35 Digital Slim نام دارد.

DC35 Digital Slim

این دستگاه، یک جاروبرقی عمودی است که همانند جاروبرقی های عادی باید با دست انسان هدایت شود، اما از تجهیزات بیشتری نسبت به یک جاروبرقی معمولی برخوردار است. به طوری که این دستگاه مجهز به یک چشم لیزری است که قادر است قدرت دستگاه را برحسب نیاز به طور خودکار تنظیم کند.

این دستگاه دارای باتری بوده و بنابراین از سیم بی نیاز است. باتری قابل شارژ این جاروبرقی در حالت نرمال 15 دقیقه و در حالت عملکرد با حداکثر توان 6 دقیقه به طول می انجامد.