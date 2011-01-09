به گزارش خبرگزاری مهر، در افتتاحیه این جشنواره که شنبه 18 دی‌ماه در سالن "جابر ابن حیان" دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، رضا باقرپور دبیر این جشنواره در صحبتی کوتاه با اشاره به روند برگزاری این جشنواره تعامل میان صاحبان صنایع و فرهنگ را از مهمترین اهداف برگزاری این رویداد فرهنگی برشمرد.

وی با بیان اینکه طی شش ماهه گذشته 700 اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده، ادامه داد: از میان این آثار پس از بازبینی هیئت انتخاب تنها 40 فیلم به جشنواره راه یافت و پی‌ بردیم که یکی از مسائل مهمی که باید مورد توجه قرار دهیم، افتتاح دبیرخانه دائمی است. قرار بر این است که در صورت موفقیت در این جشنواره دبیرخانه دائمی جشنواره "جهش" فعالیت خود را به طور رسمی شروع کرده و مایه دلگرمی دوره‌های بعدی باشد.



دکتر محمدصادق حاجی تاروردی رئیس شورای سیاست‌گذاری این جشنواره ضمن قرائت متنی کوتاه درباره‌ ارتباط سینما و صنعت و خدمات متقابل این دو بخش به یکدیگر مطرح کرد: در این جشنواره سعی می‌کنیم توانمندی‌های بخش صنعتی را به نمایش بگذاریم، ما در این رویداد فرهنگی در نظر داریم که میان دو بخش صنعت و سینما نوعی رابطه ایجاد کنیم تا در آینده از طریق این جشنواره بتوانیم سطح فیلم‌های صنعتی را ارتقا دهیم و فرهنگ مستندسازی کشور را در زمینه فیلم‌های صنعتی تقویت کنیم.



وی درعین حال از ایجاد اولین بانک مستند در زمینه فیلم‌های صنعتی خبر داد و گفت: تاکنون 700 فیلمی که به این جشنواره ارسال شده در این بانک قرار گرفته‌اند و ما در تلاشیم که از این پس از طریق این جشنواره و این بانک فیلم به نظام آموزشی کشور هم کمک کنیم.



در بخش دیگر این افتتاحیه مجید هدایت معاون وزیر صنایع و معادن رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به صحبت پرداخت و اظهار امیدواری کرد که این جشنواره دستاوردهای خوبی برای مردم داشته باشد.



وی در ادامه با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) خطاب به مخترعان و صنعتگران عنوان کرد: ان‌ شاءالله عزیزان در این راه با چنین نیتی کارها را شروع کنند و در آینده به اهداف والای خود دست یابند.



هدایت به صحبت‌های مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: با توجه به صحبت‌های رهبری لازم است که فرهنگ مصرف تولیدات داخلی ترویج شود، چرا که عنصر اصلی پیشرفته یک کشور، پیشرفت در عرصه صنعت است.

وی ادامه داد: آیا باید صنعت ما فقط به کشاورزی، نفت و یا موارد خاص دیگری محدود شود؟ امروز اگر ما بخواهیم پیشرفته شویم باید حتما صنعتی باشیم و با توجه به میلیون‌ها نفر که در دانشگاه‌های ما در حال تحصیل هستند و یا جمعیتی که آماده کار هستند سرمایه‌ بزرگی در دست داریم، به هر حال ما راهی به غیر از صنعتی شدن نداریم و در این میان هر عاملی که بتواند به این مساله کمک کند قطعا مبارک است و ما باید همه ابزارها را در این زمینه به کار بگیریم.

وی همچنین اطلاع‌رسانی به مراکز ذیربط جهت الگوبرداری، ترغیب مشتریان و انجام مصاحبه با افراد مختلف در جهت ماندگاری یک پروژه را از جمله نقاط قوتی دانست که لازم است مستندسازان به آنها توجه کنند.

هدایت همچنین از عدم نگارش فیلمنامه،‌عدم جمع‌آوری مدارک کافی و عدم به کارگیری ابداعات به عنوان نقاط ضعف فیلمهای مستندی که تاکنون در این زمینه ساخته شده اشاره کرد.



در ادامه این مراسم مهدی‌پور یکی از اعضای شورای سیاستگذاری پیام جواد شمقدری معاون امور سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نخستین جشنواره‌ فیلم‌های صنعتی را قرائت کرد.

در بخشی از پیام معاونت سینمایی به این جشنواره آمده است: "تاثیر هنر در دستیابی به اهداف و ابعاد مختلف توسعه پایدار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و انتقال اثرگذار پیام‌ها و رویکردهای آن از هر موضوع دیگر بیشتر نمایان است. در این میان تاثیر هنر فاخر و برتر فیلم‌ و سینما از سایر رشته‌های هنری از جایگاه و مرتبت بالاتری برخوردار است."

در ادامه این پیام آمده است: "سینما هنری پرنفوذ، تاثیرگذار و کلید پیشرفت کشور است. بدون تردید توانمندی آن در انتقال مفاهیم ارزشمند اسلامی ایرانی حاکم بر جامعه انقلابی و سازندگی آن برای جوانان و آحاد مردم شریف و تبیین و تحلیل اهداف متعالی و عملکرهای بخش‌های مختلف به ‌ویژه پیشرفت‌های ملی و استقلال و اقتدار ملی می‌تواند موجب وحدت افراد و آحاد اجتماعی و هماهنگی بین‌بخشی شود. از این روست که برگزاری جشنواره‌های فیلم در کشور از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار می‌شود."

شمقدری در این پیامِ با تاکید بر اهمیت این اقدام ارزشمند توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف گفت: کشور به یک کارگاه بزرگ عمرانی و صنعتی تبدیل شده و جهت تولید علم و ارتقای فناوری‌های نوین گام برداشته است و تاسیس دبیرخانه دائمی و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حاکمیتی کشور نویدبخش دوره‌های آتی خواهد بود.



در این مراسم پوران درخشنده، کاوه بهرامی‌مقدم از اهالی سینما ودکتر حمیدرضا طیبی سرپرست جهاد دانشگاهی واحد علم و صنعت و پژوهشکده برق، دکتر تاروردی رئیس شورای سیساستگذاری، مهندس حمزه ریس جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دکترروستا آزاد رئیس دانشگاه صنعتی شریف،دکتر مهدی فیض معاون فرهنگی جهاددانشگاهی حضور داشتند.



جشنواره سراسری فیلم‌های صنعتی به همت جهاد دانشگاهی صنعتی شریف و با همکاری وزارت صنایع و معادن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، سازمان صنایع کوچک شهرک‌های صنعتی ایران، مرکزپژوهش، توسعه و فناوری و صنایع نوین وزارت صنایع و معادن و سایر سازمان‌های فعال در عرصه سینما و صنعت و در دو بخش اصلی و جانبی تا 22 دی برپاست.



درحالی شامگاه گذشته مراسم افتتاحیه‌ جشنواره فیلم‌های صنعتی برگزار شد که نمایش فیلم‌های این جشنواره از صبح دیروز ـ 18 دی‌ماه ـ در خانه هنرمندان، سینما فلسطین و سالن نمایش جهاد دانشگاهی صنعتی شریف آغاز شده است.