آموزش مهارت حلقه مفقوده ایجاد اشتغال است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمد حسین حاجیلو ظهر امروز و در جمع خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان اظهار داشت: افزایش مهارت های مختلف یکی از مهمترین نیازهای کشور در راستای ایجاد اشتغال پایدار به شمار می رود و به همین دلیل سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برنامه ریزی خاصی را در این راستا در دستور کار قرار داده است.

وی عنوان کرد: حلقه مفقوده در بحث اشتغال آموزش مهارتی بود که با حسن نظر ریاست محترم جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه برنامه پنجم توسعه در ماده 25 بسیار خوب و کارشناسانه به این مسئله پرداخته شده است و این مهم نشان دهنده شناخت بالای نمایندگان مجلس و مسئولان از اهمیت مهارت در جامعه است.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: با توجه به این که در زمینه توسعه دانشگاهی به موقعیت خوبی دست پیدا کرده ایم باید در زمینه مهارتی نیز یک جهش داشته باشیم و برای دست یابی به سند 1404 و کسب جایگاه نخست آموزش های مهارتی هم با آموزش های نظری رشد و شکوفایی خود را داشته باشند تا در کنار هم مشکل اشتغال را حل کنند .

حاجیلو همچنین در پاسخ به این سوالی که چند درصد از کارآموزان مهارت دید ه جذب بازار کار می شوند، افزود: قریب 50 درصد کارآموزان جذب بازار کار می شوند که این آمار رضایت بخش نیست اما با توجه به نیاز سنجی منطقه ای، شهرستانی و استانی انتظار داریم که در آینده به وضعیت بهتری دست پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که ما در کشور مشکل اشتغال نداریم، بلکه مشکل مهارتی است، چرا که بسترهای اشتغال در کشور خیلی خوب فراهم شده اما شان و منزلت کسانی که در عرصه خدمات، کشاورزی و صنعت مشغول به کار هستند باید با توجه به صلاحیت حرفه ای و آموزش های مستمر به صورت ویژه دیده شود.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان فنی و حرفه ای کشور در پایان بیان داشت: استان کردستان یکی از استان های بسیار خوب و نمونه در سطح کشور به شمار می رود که از لحاظ خدمات رسانی، نظم و انضباط که با مدیریت خوب و تعامل همکاران بزرگوار در مجموعه آموزش فنی و حرفه ای شکل گرفته است در نوع خود بی نظیر است.

معاون اداری و پشتیبانی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در سفر خود به استان کردستان از وضعیت آموزش فنی و حرفه ای این استان بازدید و از نزدیک در جریان برنامه ها و اقدامات اجرایی استان قرار گرفت.