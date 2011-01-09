بیش از 30 درصد معلمان ابتدایی دیپلم دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه قربان روز یکشنبه در همایش مدیران ابتدایی با رویکرد ارزشیابی توصیفی افزود: 26 درصد معلمان این دوره فوق دیپلم، 42 درصد لیسانس و تنها 6/1 درصد فوق لیسانس دارند و بقیه معلمان دارای مدرک دیپلم هستند.

وی افزود: علاوه بر پایین بودن درجه تحصیلاتی معلمین مقطع ابتدایی، نداشتن بیکاری در هیچ روزی از هفته برای آنان در جهت ارتقای درجات عالی تحصیلی برای آنها عاملی شد تا تعطیلی روز پنجشنبه برای این مقطع در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش قرار گیرد البته هنوز عملی کردن این برنامه برای سال آینده به تصویب نشده است.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برنامه های راهبردی انجام شده در زمینه ارتقای آموزش ابتدایی در مدارس کشور گفت: اختصاص معاونت ابتدایی به استانها و شهرستانها، اختصاص 15 هزار نیروی تربیت بدنی و سه هزار پست مشاوره و تخصیص 3 درصد از درآمدهای استانی به تجهیزات در دوره ابتدایی از جمله این برنامه ها است.

وی ادامه داد: همچنین 125 هزار کتابخانه کلاسی در دوره ابتدائی ایجاد شده که بیش از پنج میلیارد تومان هزینه در بر داشته است .

قربان از احیای مراکز تربیت معلم در تمامی استانها خبر داد و گفت: احیای تربیت معلم در دستور کار وزارت آموزش و پرورش است و قرار شده هر استان نیروهای مورد نیاز خود را به صورت بومی انتخاب کرده و به تعلیم و تربیت آنها در مراکز تربیت معلم پرداخته شود .