در پی اعزام کاروان هنرمندان جهان به غزه هستیم

به گزارش خبرنگار مهر،در نشست بررسی حرکت کاروان آسیایی غزه و کارشکنی های مصر، حسین رویوران معاون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین در مورد انگیزه های دولت مصر برای ممانعت از ورود هیئت ایرانی به این کشور عنوان کرد: دولت مصر نقش حافظ منافع اسرائیل را ایفا می کند و ما مشاهده می کنیم که وقتی هجوم مردم به سمت غزه شروع شد و کشتی ها یکی پس از دیگری سعی کردند خود را به غزه برسانند تا به مردم مظلوم کمک کنند دولت مصر برای اینکه فشار بر اسرائیل کمتر شود مرز رفح را باز کرد تا بگوید غزه در محاصره نیست.

در ادامه این نشست سلیم غفوری مسئول هماهنگ کننده هیئت ایرانی در کاروان آسیایی کمک به مردم غزه در مورد اینکه آیا کاروان های دیگری هم برای کمک به مردم غزه در آسیا تدارک دیده خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه نام این کاروان اولین کاروان همبستگی با مردم غزه بود این نشان دهنده آن است که در ذهن کمپین آسیایی که در حمایت از مردم غزه تشکیل شده اعزام کاروان های دیگری نیز در دستور کار قرار دارد بنابراین کاروان های دیگری در مقاطع مختلف برای کمک به مردم مظلوم غزه تدارک دیده خواهد شد.

در ادامه این نشست محمد علی نورانی قائم مقام دبیر کل جمعیت دفاع از ملت فلسطین با بیان اینکه از کشورهای حاشیه خلیج فارس توقع بیشتری بود که در این کاروان حضور پیدا کنند، گفت: با وجود اینکه فلسطین یک کشور عربی است اما کشورهای عربی کمتر وارد این قضیه شدند.

وی ابراز امیدواری کرد که کشورهای عربی به شکل مستقل کاروانی را به سمت مردم غزه حرکت دهند.

سلیم غفوری نیز در ادامه با بیان اینکه این کاروان با دولتها در تقابل بوده است، به مشکل جهان اسلام اشاره کرد و افزود: مشکل جهان اسلام یا جهان آرمانخواه این است که برخی دولتهایشان دولتهای خائنی هستند و همسو با آرمانهای انسانی نیستند.

وی با تاکید بر اینکه در این بین فقط دولت مصر نیست بلکه دولت عربستان، بحرین و سایر کشورهای عربی هستند که پای آرمان های مردم فلسطین نایستاده اند، گفت: شاید اگر دولتهای همسویی با ملتهای آزاده شان در کشورهای مختلف داشتیم مشکل فلسطین خیلی پیش از اینها حل شده بود به عبارت دیگر اگر اجماع جهانی دولتها علیه اسرائیل تاکنون شکل گرفته بود قطعا اسرائیل بایکوت شده بود.

غفوری همچنین در مورد چرایی عدم حضور گروههای مردمی از سایر کشورها در این کاروان نیز گفت: به دلیل اینکه در ساختار برخی از این کشورها مانند عربستان ساختار مردمی به وجود نیامده است شاهد عدم حضور موثر مردم این کشورها در حرکت های بین المللی بودیم.

رویوران در ادامه پاسخ به این سئوال عنوان کرد: البته حساب دولتها با ملتها متفاوت است ما در این کاروان نمایندگانی از 4 کشور عربی، سوریه، لبنان، بحرین و اردن را شاهد بودیم که از بحرین و اردن افرادی در این کاروان حضور داشتند که آرمانگرا بودند و سابقه سیاسی داشتند.

وی با بیان اینکه کاروان آسیایی کمک به مردم غزه در بایکوت خبری برنامه ریزی شده ای قرار داشت، گفت: در این کاروان رسانه های غربی به طور صد در صد حضور نداشتند و شبکه های الجزیره و العربیه نیز به طور کامل اقدامات این کاروان را پوشش خبری نمی دادند.

معاون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین با بیان اینکه عمده ترین رسانه ها رسانه های ایرانی، فلسطینی و سوری بودند که سفر این کاروان را پوشش خبری می دادند، گفت: این حرکت رسانه ای نشان داد صرفا دولتهایی که موضوع فلسطین را در اولویت دارند اقدامات کاروان آسیایی را پوشش خبری داده اند.

وی اضافه کرد: کاروان آسیایی کمک به مردم غزه در هیچ کشوری به جز ایران و سوریه مورد استقبال رسمی قرار نگرفت و این به دلیل آن بود که این دو دولت نسبت به فلسطین احساس مسئولیت می کردند.

رویوران در مورد علت عدم حضور جدی رسانه های ایرانی در این کاروان نیز گفت: البته عدم حضور بیشتر خبرنگاران ایرانی در کاروان آسیایی کمک به مردم غزه یک نقص و یک قصور جمعی بود.

وی با انتقاد شدید از عملکرد ضرغامی عنوان کرد: ما برای در اختیار گرفتن یک واحد SNG به ضرغامی نامه نوشتیم تا بتوانیم اقدامات این کاروان را به صورت زنده به روی آنتن بفرستیم اما متاسفانه همکاری مناسبی در این زمینه صورت نگرفت.

معاون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین تصریح کرد: این یک مطالبه جدی از صدا و سیماست که می بایست خبرنگار ثابت با SNG همراه کاروان آسیایی کمک به مردم غزه اعزام می کرد و حتی می توانست از خبرنگارانی که تابعیت غیر ایرانی دارند در این زمینه استفاده کند.

نورانی قائم مقام دبیر کل جمعیت دفاع ازملت فلسطین در ادامه این نشست با بیان اینکه اعضای این کاروان اذعان داشتند که گرمترین استقبال ها از سوی ایرانیان انجام شده است، بر لزوم استمرار اعزام کاروان های مشابهی برای کمک به مردم غزه تاکید کرد.

وی با اعلام اینکه در پی اعزام کاروان هنرمندان جهان هستیم، گفت: باید تنور این حرکت تا آزادی غزه داغ باشد.

غفوری مسئول هماهنگ کننده هیئت ایرانی در این کاروان با بیان اینکه کاروان آسیایی کمک به مردم غزه به طور نسبی به اهداف خود دست پیدا کرده است و مهم استمرار این حرکت است، گفت: از همه گروههای غیر دولتی ایرانی که می توانند در تامین و تدارک تشکیل و اعزام کاروان های بعدی کمک کنند دعوت می کنیم تا به ما ملحق شوند و همچنین دست دوستی به سمت گروههای خبری و رسانه ای دراز می کنیم تا شاهد حرکت های موثری در این زمینه باشیم.

رویوران معاون سیاسی جمعیت دفاع از ملت فلسطین نیز با اشاره به اینکه دو عرصه فعالیت در این زمینه وجود دارد گفت: یک عرصه، عرصه دولتی است و به دلیل اینکه دولتها درگیر سیاست هستند امکان فعالیت محدود است ولی در عرصه دیگر که عرصه مردمی است و چون اکثریت آنها آرمانخواه هستند ظرفیت زیادی وجود دارد.

وی با بیان اینکه با اعزام نخستین کاروان آسیایی به غزه حضور سازمانهای مردم نهاد ایرانی را در عرصه آرمانخواهی جهانی شاهد بودیم، گفت: این سفر بسیار موفقیت آمیز بوده و می تواند سرآغاز حضور سازمانهای مردم نهاد در سراسر کشور باشد.