طرح آموزش فنی مهارتی کشاورزی جوار روستا اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، محمود صلاحی در جلسه شورای آموزش و پرورش استان ضمن اعلام موافقت با اجرای این طرح اظهار داشت: سیستم آموزش کشور و استان در آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی باید تغییر کند چرا که با این روش آموزش درصد کمی از فارغ التحصیلان جذب بازار کار رشته تحصیلی خود می شوند.

وی افزود: این روند آموزشی باعث از بین رفتن منابع کشور، هدررفتن وقت استاد و دانشجو و استفاده نکردن افراد در تخصص های آنان می شود که این به هیچ وجه به نفع کشور یست.

استاندار خراسان رضوی گفت: به منظور تشویق روستاییان به ماندگاری در روستاها باید اشتغال و توسعه پایدار در روستاها شکل بگیرد تا این امر انگیزه ای برای این قشر زحمتکش باشد تا از مهاجرت به شهرها خودداری کنند.

صلاحی تصریح کرد: عدم مهاجرت به شهرها باعث رفع مشکل حاشیه نشینی، افزایش تولید در روستاها و در نتیجه افزایش صادرات، کاهش واردات و حرکت به سمت سازندگی و خودکفایی خواهد بود



وی خاطرنشان کرد: ایجاد خوشه های کشاورزی، جلوگیری از صادرات خام محصولات کشاورزی، ایجاد واحدهای صنعتی و فرآوری با محوریت روستایی با توجه به تنوع محصولات کشاورزی استان که مطابق با تنوع محصول پنج استان کشور است از جمله برنامه هایی است که در استان به صورت جدی دنبال می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد هنرستان های فنی مهارتی کشاورزی در کنار روستاها باعث افزایش کشاورزی دانش بنیان و عدم مهاجرت دانش آموزان به شهرها برای ادامه تحصیل خواهد شد.



صلاحی افزود: این هنرستان ها باید براساس مزیت های هر منطقه شکل بگیرد تا از موازی کاری جلوگیری شود.

وی اظهار داشت: همه مسوولان در شهرستان ها موظفند با این هنرستان ها همکاری کنند و فارغ التحصیلان این هنرستان ها از تسهیلات ویژه دولتی مثل وام های کم بهره، زمین و مجوزهای رایگان برای توسعه کشاورزی در مناطق براساس مزیت های موجود همان منطقه برخوردار خواهند بود.

استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: هم اکنون میانگین سن کشاورزان در استان 50 سال به بالاست که باید این میانگین به بین 22 تا 23 سال و برپایه دانش روز بنا شود.

صلاحی گفت: 800 هزار هکتار زمین آبی و 300 هزار هکتار زمین دیم در استان زیرکشت است که با استفاده صحیح از منابع آبی و مکانیزه کردن سیستم آبیاری می توان علاوه بر افزایش سطح زیر کشت، افزایش تولید و کاهش ضایعات محصول، اشتغال قابل قبولی در این بخش داشته باشیم.