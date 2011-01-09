زهره الهیان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به در پیش بودن مذاکرات ایران و کشورهای عضو 5+1 در استانبول ترکیه صریح کرد: مذاکرات ایران و کشورهای 5+1 در استانبول به منزله گام مثبتی از سوی ایران در عرصه بین المللی است.

وی افزود: حضور قدرتمندانه ایران در این مذاکرات می تواند نقش ایران را در حل مشکلات بین المللی ارتقاء دهد و سبب ایفای نقش مثبت ایران در این حوزه شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ادامه داد:محور های مذاکرات ایران و کشورهای عضو 5+1 نیز می تواند بسته پیشنهادی ایران و اروپا باشد.

الهیان گفت: البته بحث هسته ای به طور حتم تنها یکی از موضوعات گفت و گو بین ایران و کشورهای عضو 5+1 خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به ضرورت پایبندی طرف اروپایی به توافقات دو طرف گفت:این مذاکرات عرصه مهمی برای سنجش صداقت طرف اروپایی نسبت به مذاکرات 5+1 محسوب می شود و اروپایی ها در این مذاکرات باید صداقت خود را اثبات کنند.

الهیان در پایان تصریح کرد:خلف وعده اروپایی تنها ارتباط آنها را با ما در آینده سخت تر خواهد کرد.