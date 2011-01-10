بیم و امید برای نتیجه گیری مقابل عراق/ امیدوار به رفع اشتباهات خط دفاعی

امیر حاج رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: تیم ملی مسابقه دشواری مقابل عراق پیش رو دارد و نخستین حریف ایران از سال‌های دور همواره حریفی نزدیک برای فوتبال کشورمان بوده است و می توانم به جرات بگویم این بازی برای تیم ملی نقش تعیین کننده‌ای به جهت صعود از گروه خود خواهد داشت.

حاج رضایی افزود: طبق نظرات کارشناسی AFC فوتبال عراق از نظر ظرفیت انسانی پس از ایران دومین تیم در سطح قاره آسیاست و این تیم به واسطه اشغال نیروهای خارجی، جنگ و ناامنی از انگیزه‌های بالایی برای درخشش مجدد در آسیا و تکرار قهرمانی سال 2007 برخوردار است. این ویژگی‌ها از عراق چهره‌ای خطرناک‌تر از همیشه می سازد.

کارشناس فوتبال کشورمان اضافه کرد: بازیکنان تیم ملی عراق انگیزه‌های زیادی برای حق طلبی و بیان مشکلات مردم خود با زبان فوتبال دارند و علاوه بر پتانسیل فردی و فنی از مربی خوبی به نام "ولفگانگ سیدکا" بهره می برند که قطعا در افزایش قابلیت‌های فنی این تیم تاثیرگذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه بازیکنان تیم ملی عراق چهره‌هایی شناخته شده برای فوتبال ایران هستند و اغلب آنها در لیگ برتر کشورمان حضور داشته‌اند، گفت: در بین بازیکنان عراق، نشاط اکرم در خط میانی یک مدیر بازیساز تمام عیار است، ضمن اینکه یونس محمود گلزن و کاپیتان این تیم یک مهاجم تمام کننده است که از قدرت سرزنی بالایی برخوردار است. امیدوارم کادر فنی تیم ملی تدابیری برای مهار این مهاجم زهردار اندیشیده باشند.

کارشناس فوتبال کشور با بیان اینکه بازی با عراق از جهات دیگری برای تیم ملی اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت، اظهار داشت: در آخرین دیدار تیم‌های ملی فوتبال دو کشور در اردن رفتار تماشاگران عراقی نسبت به تیم ملی ایران چندان شایسته نبود و رویارویی مجدد دو تیم در یک کشورعربی می طلبد تا تیم ملی از توازن روحی و روانی بالایی برای حضور در چنین میدان دشواری برخوردار باشد.

حاج رضایی با بیان اینکه تیم ملی فشار روانی مضاعفی را بابت نتایج ضعیف فوتبال ایران در سال‌جاری تحمل می کند، اظهار داشت: ناکامی‌های اخیر تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید مردم و افکار عمومی ایران را در حالتی از بیم و امید قرار داده و انتظارات را از تیم ملی بالا برده است.

کارشناس فوتبال کشور تصریح کرد: البته این ناکامی‌ها باید پس از جام ملت‌ها مورد آسیب شناسی قرار گیرد و سرفصل جدیدی در فوتبال کشور با بهره گیری از تجربیات گذشته آغاز شود.

وی با بیان اینکه تیم ملی سال‌هاست در جام ملت‌های آسیا به عنوان قهرمانی دست نیافته یادآور شد: من در مجموع نسبت به تیم ملی نگران هستم اما نسخه شفابخشی برای تیم ملی ندارم چرا که در فوتبال عوامل زیادی در نتیجه گیری یک تیم تاثیرگذار است.

وی در خصوص اینکه آیا وضعیت خط دفاعی تیم ملی نگران کننده نیست، گفت: اغلب این قضاوت‌ها بر اساس ذهنیات آرشیوی مردم و اهالی فوتبال صورت می گیرد اما من امیدوارم در جام ملت‌ها مجموعه تیم ملی در کارهای دفاعی عملکرد بهتری داشته باشد و این مسئولیت را تنها از چهار مدافع تیم ملی انتظار نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه پیروزی مقابل عراق می تواند شانس صعود از این گروه را برای تیم ملی افزایش دهد و با این پیروزی یکی از موانع جدی برای صعود مرتفع خواهد شد، اظهار داشت: آنچه مسلم است شکست باعث تفرقه و پیروزی باعث اجتماع و یکپارچگی بازیکنان می شود. قطعا می توانیم با فوتبالی برنامه محور، ضمن مدیریت کادر فنی در طول مسابقه و انجام وظایف فردی در قالب تاکتیک تیمی و گرفتن فضا و زمان از حریف به کسب نتیجه در دیدار حساس مقابل عراق میدوار باشیم.

تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 19:45 فردا سه شنبه نخستین دیدار خود در مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا را برابر تیم ملی عراق برگزار خواهد کرد. این دیدار از گروه D مسابقات و در ورزشگاه الریان دوحه برگزار خواهد شد.