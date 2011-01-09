سودان؛ تکه تکه می شود به خاطر نفت/ الگوسازی برای تقسیم کشورهای عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز در مطلبی با عنوان "شاید فقط به دو قسم تقسیم نشود" به موضوع برگزاری همه پرسی امروز در جنوب سودان اشاره می کند.

دراین مقاله که به قلم "سمیرة المسالمه" سردبیر این روزنامه به چاپ رسید آمده است: مردم جنوب سودان امروز در همه پرسی شرکت کردند که این منطقه را از این کشور جدا می کند و از آن به اقدامی سرنوشت ساز یاد می شود اما تاکنون کسی معنای کلمه سرنوشت ساز را تعریف نکرده و اینکه این موضوع به نفع چه کسی و به ضرر چه کسی خواهد بود؟

روزنامه تشرین درادامه می نویسد: درهر حال وضعیت سودان وضعیت خوبی نیست. خواه تقسیم سودان اتفاق بیفتد یا رسما اتفاق نیفتند اما باید تاکید کرد که تقسیم سودان اتفاق افتاده و بلکه درحال حاضر فصل های این جدایی به شکل غیررسمی درحال تکمیل شدن است.

نویسنده درادامه با هشدار به همه اعراب می نویسد: موضوع مهم این است که جدایی سودان تنها یک کشور را تهدید نمی کند بلکه همه کشورهای عربی در معرض تهدید قرار دارند و این درحالی است که اکثریت اعراب تنها نظاره گر این وضعیت هستند و درعین حال به ناامنی ها و آشوب های اجتماعی و اقتصادی خود مشغول بوده یا در معرض ترور و یا اشغالگری قرار دارند.

"سمیرة المسالمة" در ادامه خاطرنشان می سازد: عراق در معرض اشغال است و سودان در حال جدایی و مصر هم امنیتش مورد هدف قرار گرفته و یمن هم با مشکلات و بحران های خود دست و پنجه نرم می کند و این روزها از تونس و الجزایر هم خبر ناامنی و آشوب به گوش می رسد و فلسطین هم در حال اشغالگری و در معرض دسیسه شهرک سازی است.

وی می افزاید: دراین شرایط اگر سودان تقسیم شود باید خوب به یاد بسپاریم که این کشور را نمونه ای برای امکان تقسیم کشورهای عربی قرار می دهند نه نمونه و الگویی برای امکان بازسازی و پیشرفت.

تشرین درپایان تاکید می کند: همه باید بدانند که سودان به خاطر تعدد مذهب و یا قبائل موجود در آن تقسیم نمی شود بلکه تنها به خاطر وجود نفت دراین کشور تقسیم می شود و کسی چه می داند که نفت چیست؟!