آلبوم "کاکتوس سفید" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این آلبوم قطعاتی از آثارعلیرضا مشایخی همچون "فرا ایکس(meta-x )" شماره چهار، "تنالین" قطعه ای با رویکرد درون گرایانه برای ویلنسل و نوار کامپیوتری، اپوس 137، "سیمفونیتا" ( ازچهار قسمت با نام های مدال، آتنال، تنال و آتماتیک تشکیل شده و برای ویلنسل و سازهای کوبه ای است)، اپوس 166، "کاکتوس سفید" قطعه ای آتماتیک برای ویلنسل و سازهای ایرانی، اپوس 169 و "سونات شماره دو" برای ویلنسل و اپوس144 شماره دو منتشر شده است.

در دفترچه معرفی این آلبوم چنین آمده است : آلبوم ارکسترال "کاکتوس سفید" براساس موسیقی مدرن ساخته شده است و ارکستر موسیقی نو به رهبری علیرضا مشایخی پیش از تولید این آلبوم مجموع این قطعات را نواخته است؛ مجموع قطعات این آلبوم قطعه ای "آتماتیک" است که رنگ آمیزی جانشین هر گونه روابط ملهم از ملودی می شود؛ در این اثر به نوعی رنگ آمیزی آتماتیک می رسد که انتزاع را به نهایت می برد.

در این آلبوم صنم قراچه داغی اجرای ویلنسل را برعهده دارد که وی در شش آلبوم گروه موسیقی نو به عنوان تکنواز حضور داشته است، در این ارکستر که با مدیریت یوسف اشرفی شهمیرزادی است شش گروه سازی تار و سه تار، تمبک و دف، گروه سازهای زهی، گروه سازهای بادی و نی، سازهای کوبه ای غربی و گروه سنتور استفاده شده است و فریماه قوام صدری به عنوان مدیریت هنری این آلبوم حضور داشته که با رهبری علیرضا مشایخی این اثر اجرا شده است.

لازم به ذکر است آلبوم موسیقی "کاکتوس سفید" از سوی موسسه فرهنگی- هنری "راوی آذرکیمیا" منتشر شده و پیش از این علیرضا مشایخی آلبوم موسیقی مدرن "به طرف شرق" را با همکاری این موسسه فرهنگی –هنری منتشر کرده است.

