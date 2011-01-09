توضیح دوپهلوی آموزش و پرورش به یک خبر/ تایید خبر مهر در تکذیبیه

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین توضیح که با عنوان تکذیبیه ارسال شده آمده است: "عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری مورخ 18/10/89 تحت عنوان "نظام آموزشی جدید سال آینده اجرایی نمی شود" به نقل از معاون آموزش متوسطه این وزارتخانه ضمن تکذیب خبر فوق به اطلاع می رساند: همانطور که بارها اعلام گردید طرح تغییر ساختار نظام آموزشی به صورت 6-3-3 در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و چگونگی اجرا، مراحل و زمانبندی آن در این وزارتخانه تهیه و از سال تحصیلی آینده اجرایی می شود. قابل ذکر است در راستای اجرای این طرح تا کنون مقدمات آن را از جمله استخدام نیروی انسانی برای مقطع ابتدایی فراهم و تغییر محتوای کتب درسی در مقطع ابتدایی در پایه اول و ششم در حال انجام شده است. انعکاس عدم اجرای طرح تغییر ساختار نظام آموزشی در سال 91-90 صحت ندارد و در صورت ابلاغ این وزارتخانه آمادگی کامل اجرای آن را دارد".

توضیح خبرگزاری مهر

1. مرکز اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش در ابتدای جوابیه خود به شدت خبر منتشر شده در خبرگزاری مهر را تکذیب کرده و عنوان کرده که نظام آموزشی جدید از سال تحصیلی آینده اجرا می شود اما در پایان عنوان کرده است که " در صورت ابلاغ این وزارتخانه آمادگی کامل اجرای آن را دارد."

2. فایل صوتی صدای آقای ابراهیم سحرخیز معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش که در ساعت 9:10 دقیقه صبح روز شنبه 18/10/1389 با خبرنگار مهر گفتگو داشته در خبرگزاری مهر موجود است.

3. آقای سحرخیز در این مصاحبه عنوان کرده اند که زمان اجرای نظام جدید آموزشی هنوز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده و حتی اگر به تصویب این شورا در سال جاری نیز برسد به دلیل ضیق وقت امکان اجرای آن برای سال تحصیلی آینده وجود ندارد.

4. همچنین مهندس مهدی نوید ادهم دبیر شورای عالی آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرگزاری مهر در روز چهاردهم دی ماه نیز عنوان کردند که "البته هنوز شورای عالی انقلاب فرهنگی زمان اجرای این طرح را مشخص نکرده است و احتمال دارد این طرح برای سال تحصیلی آینده نیز اجرا نشود.