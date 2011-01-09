اولویت دانشگاههای مادر در تربیت دانشجویان/ حرکت به سمت ارتقای کیفی

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نادری منش در حاشیه بازدید از پردیس دانشگاه هرمزگان در نشستی با هیئت رئیسه این دانشگاه مهمترین اولویت دولت های نهم و دهم را عدالت آموزشی عنوان کرد و افزود: دانشگاه ها باید به سمت ارتقا کیفی پیش بروند و خروجی آن نیز ایجاد نیروی متخصص برای اشتغال باشد.

معاون آموزشی وزارت علوم ادامه داد: استان های مرزی باید طرح فراملی ساحل جنوبی را آماده کنند که بر اساس آن باید نیازها، پتانسیلها و ویژگیهای استان مدنظر باشد و در بحث پژوهشی اگر در بعضی از جزایر کارهای پژوهشی به صورت پایلوت اجرا شود می توان آن را تعمیم داد و حمایت کرد.

وی گفت: در مقاطع تحصیلات تکمیلی باید از پتانسیلهای صنایع استان بهره گرفت و از منابع مالی آنها استفاده کرد و همچنین حمایت از افزایش رشته های کارشناسی ارشد و دکترا باید ماموریت محور و بر اساس طرح آمایش آموزش عالی باشد.

نادری منش رشد فیزیکی دانشگاه هرمزگان را ناشی از مدیریتی توانا دانست و اظهار داشت: دانشگاه هرمزگان به عنوان دانشگاه مادر این استان در قالب سند بالادستی توسعه آموزش عالی باید دانشگاه ها و صنایع کوچک را در مباحث توسعه آموزش عالی دخالت دهد و با تداوم رشد فیزیکی و افزایش تعداد اعضاء هیئت علمی در چند سال اخیر باید تبدیل به قطب علمی استان و منطقه شود تا بتواند پاسخگوی نیازهای استان و عامل پیشرفت منطقه باشد.