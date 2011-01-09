برگزاری اجلاس روسای دانشگاههای حاشیه دریای خزر در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، قائم مقام وزیر علوم در اموربین الملل ظهر یکشنبه در این نشست گفت: براساس محورهای چشم انداز 20 ساله توسعه کشور، برنامه وزارت علوم در بخش بین المللی، گسترش روابط با کشورهای منطقه و با تاکید بر کشورهای اسلامی و همسایه است.

ارسلان قربانی افزود: یکی از راهکارهای تحقق واجرایی کردن این اهداف، اتحادیه های بین المللی دانشگاهی است که این امر نیز به نوبه خود در سایه حمایت و همکاری روسای دانشگاههای منطقه و حضور مستمرآنان در اجلاس دوره ای و پیگیری و اهتمام در اجرای تصمیمات، تحقق می پذیرد.

وی درادامه با اشاره به شرح وظایف اتحادیه اظهارداشت: تنظیم اهداف و برنامه های دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی ایرانی عضو اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر برای انسجام بیشتر و جهت دهی مناسب از اهداف این نشست است.

قائم مقام وزیرعلوم درامور بین الملل عنوان کرد: دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی دیگری که آمادگی پیوستن به این اتحادیه را داشته باشند، پس از بررسی شرایط ، امکانات و توانمندی آنان برای تصویب در اجلاس سراسری اتحادیه از سوی دبیرخانه ایرانی پیشنهاد خواهد شد.

وی همچنین به طرح ایجاد دانشگاه شناور از سوی اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر اشاره کرد و افزود: درشرایط کنونی تا حدود زیادی مرزهای علمی برداشته شده و حتی فرار مغزها مانند گذشته مصداق ندارد.

قربانی خاطر نشان کرد: راه اندازی دانشگاه شناور خزر می تواند به خوبی از ظرفیتهای علمی دانشگاههای عضو اتحادیه برای منافع ملی و توسعه علمی تمامی کشورهای حاشیه دریای خزر استفاده کند.

رئیس دانشگاه گیلان که ریاست دبیرخانه ایرانی اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر را نیز بر عهده دارد در این اجلاس گفت: اتحادیه دانشگاهها و مراکز آموزشی و پژوهشی حاشیه دریای خزر از سال 1375 با هفت دانشگاه از پنج کشور حاشیه دریای خزر شروع به کار کرد که در آن زمان دانشگاههای گیلان، مازندران و علوم کشاورزی گرگان از مؤسسان ایرانی این اتحادیه بودند.

عبدالله حاتم زاده افزود این اتحادیه هم اکنون با 51 دانشگاه و موسسه ایرانی و خارجی با پذیرش دانشجو و اجرای طرحهای تحقیقاتی به کار خود ادامه می دهد.

وی اظهار داشت: اگر چه اعضای ایرانی عضو این اتحادیه از سه دانشگاه به 13 دانشگاه و مؤسسه پژوهشی افزایش یافته ولی انتظار داریم تا دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی که از امکانات خوبی برخوردار هستند و شرایط عضویت در اتحادیه را دارند به این اتحادیه بپیوندند تا بتوان برنامه های اتحادیه را برای منافع ملی سوق داد.

رئیس دانشگاه گیلان گفت: با توجه به اینکه دبیرخانه دائمی اجلاس در آستاراخان روسیه استقرار یافته، اعضای ایرانی اتحادیه می توانند در نشستهای داخلی دبیرخانه ایرانی درباره برنامه های پیشنهادی خود تصمیم گیری کرده و بصورت مصوبه اجلاس دبیرخانه ایرانی به دبیرخانه اصلی اتحادیه برای تصویب نهایی ارائه دهند.

وی همچنین به راه اندازی دانشگاه شناور اشاره کرد و افزود: در برخی رسانه ها ایجاد دانشگاه شناور به خوبی بیان نشده و آنچه در اتحادیه دانشگاههای حاشیه دریای خزر به دنبال آن هستند با دانشگاه شناور که در برخی نقاط دنیا تشکیل شده و یا آنچه مرکز ملی اقیانوس شناسی پیگیری می کند، متفاوت است.

حاتم زاده گفت: دانشگاههای مهمی با قابلیتها و ظرفیت بالایی عضو اتحادیه هستند و برای استفاده مطلوب از این ظرفیتها طرح ایجاد دانشگاه شناور خزر مطرح شد.

وی عنوان کرد: براین اساس هر دانشگاهی که در یک یا چند رشته قوی تر است و دورههای دانشگاهی از مقطع کارشناسی تا دکتری را دارد، اعلام آمادگی کرده اند به عنوان مثال دانشگاه گیلان در مهندسی مکانیک و شیمی، دانشگاه مازندران در ریاضیات، دانشگاه صنعتی بابل در مهندسی الکترونیک و نانوتکنولوژی، دانشگاه گرگان در جنگلداری و شیلات و دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) قزوین در ادبیات فارسی، پذیرای دانشجویان دانشگاه شناور خواهند بود و سایر دانشگاه های عضو اتحادیه در کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان نیز در رشته های دیگری اعلام آمادگی کرده اند.

رئیس دانشگاه گیلان متذکر شد: دانشگاه شناور دانشگاهی است که رشته های متعدد در مقطع کارشناسی تا دکتری را دارند و هر رشته در یکی از دانشگاههای عضو آموزش داده خواهد شد.

وی افزود: اجرای طرح راه اندازی دانشگاه شناور مراحل آغازین خود را طی می کند و پس از مشخص شدن قوانین و مقررات آموزشی، نحوه پذیرش دانشجو، مسائل مالی و حقوقی و سایر ملاحظاتی که درتأسیس یک دانشگاه باید درنظر گرفته شود شروع به کار خواهد کرد.

حاتم زاده یادآورشد: براساس تصمیمی که در اجلاس سراسری رؤسای دانشگاههای اتحادیه گرفته شد، دانشگاه گیلان به عنوان هماهنگ کننده دانشگاههای ایرانی فعال در تأسیس دانشگاه شناورتعیین شده است.

در ادامه این نشست روسا و مدیران روابط بین الملل دانشگاههای عضو اتحادیه در مورد برنامه های پیشنهادی خود که قبلا برای دستور نشست به دبیرخانه ارسال کرده بودند، توضیحاتی را ارائه دادند.