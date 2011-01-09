پارسایی: کیفیت آثار جشنواره تئاتر تک نفره فراتر از انتظار بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین پارسایی با اشاره به لزوم استمرار و برگزاریی منظم این جشنواره گفت: تئاترتک نفره به دلیل عدم استمرار نتوانسته قدرت جادویی خودش را منتقل کند شاید اگر با تبلیغات خوب و استمرار این کار دنبال شود، آنوقت با اجراهای عمومی و دامنه دار شاهد یک جریان پویا در کشور باشیم.

حسین پارسایی ضمن بیان این مطلب افزود: با توجه به تئاتر تک نفره و سبقه برگزاری آن در نیاوران می‌توان گفت وقفه کوتاهی که در برگزاری این جشنواره پیش آمد، مانع از این شد که سیر صعودی مورد نظر و منطبق بر اهداف پیش بینی شده دنبال شود.در دوره نخست جشنواره در سال‌های گذشته خلاقیت‌های فردی خوبی دیده می‌شد و نمایش‌ها خارج از هیاهو و هیجانات کاذب آثار تاثیرگذاری بود.

وی گفت: این جشنواره می‌تواند کشف استعدادهای تازه‌ای را به همراه داشته باشد. اینجا اوج هنر بازیگری است. جایی که یک نفر در صحنه می‌تواند هر چیزی را برای تماشاگر پردازش کند و به نمایش بگذارد. امروز در این جشنواره با تکیه بر تجربه دوره قبل شاهد بروز خلاقیت های منحصر به‌فردی هستیم. عمراین جشنواره کوتاه است و خیلی ها هنوز پی به اهمیت و ظرفیت آن نبرده اند . من فکر می کنم این یک امکان بسیار بدیهی و در دسترس بری شناخت استعدادهای جوان و گمنام است.

وی ادامه داد: نقطه آغاز آن تئاتر حرفه ای که در هنر کشور می بینیم اینجا است. نسل جوان و جسور که به تنهایی می تواند یک اجرای کامل داشته باشد. من معتقدم گاهی یک ساز می تواند کار یک ارکستر کامل را انجام بدهد. آنقدر همه عناصر درست است که صدایی ساخته شده حقیقتا می‌تواند به اندازه یک ارکستر تاثیر داشته باشد. ضرب ، آهنگ، ارتعاش صدا و انتقال آن به مخاطب ، همه در جای خودش به درستی قرار گرفته است. ما در این صحنه ها و در این تئاترها گاهی چنین اقتداری می بینیم . همه چیز درست است و در جای خودش قرار دارد. بازیگر صحنه را احاطه کرده و صحنه ، مخاطبین را تحت تاثیر خودش دارد.

پارسایی خاطر نشان کرد: توجه به تئاتر تک نفره ضروری است و ما باید بستر مناسب را برای رشد استعدادهایی که در اینجا دیده می شود فراهم سازیم. این حرکت باید به صورت علمی و حساب شده با برنامه ریزی مناسب پیگیری شود. این اتفاق باید به یک جریان مداوم تبدیل شود و به نقطه ایده آل برسد.

داور بخش بازبینی جشنواره تئاتر تک نفره در ادامه گفت: فرهنگ ما جامعه ما و مخاطب ما نیازمند به تئاتر خوب مبتنی بر دانش‌ها و باورهای مخاطب است. تئاتری که تماشاگر ما بتواند خودش را لحظاتی در میان صحنه حس کند و یک ارتباط درست ایجاد شود. ما در اینجا بازی های خوب ، نوشته های خوب و سوژه‌های متنوعی دیدیم. نگاه به شخصیت‌ها و مضامین کاملا خودی و بومی در این جشنواره به وضوح دیده می شود. باید بحث آموزش صحیح و ادامه مسیر دنبال شود. این بچه‌ها را نباید در این مقطع و در این نقطه رها کنیم.

پارسایی گفت: کارهایی که در بخش بازبینی دیده شد مجموعا 57 اثر بود. باید بگویم این آثار فراتر از انتظار من بود. هرگز فکر نمی کردم در مرحله بازبینی شاهد کارهایی باشیم که به شکل کامل و حرفه ای آمادگی اجرای کامل و حرفه ای را دارند. همه اجزای بعضی از کارها کاملا حرفه ای بود و قدرت بازیگر بر تماشاگر چیره می‌شد. حضور پرقدرت بازیگر آنقدر واضح است که نیاز به هیچ عنصر دیگری ندارد. من فکر می کنم این شاهکار است. یک اتفاق بزرگ است در تئاتر کشور که این جوان ها تا این حد باهوش ، خلاق و ظریف لحظات را خلق می کنند.

درخشش هنرمندان شهرستانی و همچنین بازیگران زن از دیگر نکات مورد توجه پارسایی در دومین جشنواره سراسری تئاتر تک نفره بوده است. وی در این خصوص گفت: شهرستانی ها در این جشنواره موفق و پررنگ بوده اند. ما فکر می کنیم همه چیز در تهران است و همه چیز در دانشگاههای تهران است اما اینجا استعدادهای تجربی بسیار بزرگی دیده شده که شهرستانی هستند. بعضی ها کار تجربی انجام داده بودند و بعضی ها درس این کار را خواندند اما در صحنه فوق العاده بودند، فراتر از انتظارات ظاهر شدند.

وی بیان کرد: قطعا در بخش مسابقه شاهد آثار بسیار خوبی خواهیم بود و رقابت بسیار نزدیکی جریان دارد. نکته دیگر حضور پرقدرت بازیگران زن در این جشنواره است. واقعا همین الان برای گزینش برترین ها در بخش بانوان رقابت نزدیکی وجود دارد. در بخش کارگردانی و همچنین هنرپیشه رقابت بسیار نزدیکی ایجاد می شود. امیدوارم آثار اجرای عمومی شود و در دیگر نقاط تهران و کشور به نمایش گذاشته شود. فکر می کنم معاونت هنری و مرکز هنرهای نمایش باید این جریان را دنبال کنند.