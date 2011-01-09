  1. استانها
  2. همدان
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

دومین گمرک همدان در ملایر بهره برداری شد

دومین گمرک همدان در ملایر بهره برداری شد

همدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرک استان همدان از بهره برداری دومین گمرک استان همدان در شهرستان ملایر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا شهبازی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری دومین گمرک همدان در شهرستان ملایر اظهار داشت: احداث این گمرک از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان است که همزمان با تجلیل از صادرکنندگان نمونه شهرستان ملایر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت گمرک در توسعه اقتصادی کشورها، ادامه داد: حدود 100 میلیون تومان اعتبار برای بهره برداری این پروژه اختصاص یافته است.

مدیرکل گمرک استان همدان با بیان اینکه ملایر بعد از همدان بیشترین حجم صادرات استان را به خود اختصاص داده است، افزود: نزدیک به 30 درصد از حجم صادرات استان همدان مربوط به شهرستان ملایر است که همین امر زمینه لازم برای ایجاد گمرک در این شهرستان را فراهم کرده است.

وی گفت: در سال گذشته حدود 60 میلیون دلار کالا از شهرستان ملایر به دیگر کشورهای دنیا صادر شده است.

کد مطلب 1228155

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها