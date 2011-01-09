دومین گمرک همدان در ملایر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علیرضا شهبازی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بهره برداری دومین گمرک همدان در شهرستان ملایر اظهار داشت: احداث این گمرک از مصوبات دور سوم سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان همدان است که همزمان با تجلیل از صادرکنندگان نمونه شهرستان ملایر مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت گمرک در توسعه اقتصادی کشورها، ادامه داد: حدود 100 میلیون تومان اعتبار برای بهره برداری این پروژه اختصاص یافته است.

مدیرکل گمرک استان همدان با بیان اینکه ملایر بعد از همدان بیشترین حجم صادرات استان را به خود اختصاص داده است، افزود: نزدیک به 30 درصد از حجم صادرات استان همدان مربوط به شهرستان ملایر است که همین امر زمینه لازم برای ایجاد گمرک در این شهرستان را فراهم کرده است.

وی گفت: در سال گذشته حدود 60 میلیون دلار کالا از شهرستان ملایر به دیگر کشورهای دنیا صادر شده است.