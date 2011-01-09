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۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

بازدید مدیرعامل فارابی از پروژه سینمایی "شور شیرین"

بازدید مدیرعامل فارابی از پروژه سینمایی "شور شیرین"

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در سفری به استان کرمانشاه از پشت صحنه فیلم سینمایی "شور شیرین" به کارگردانی جواد اردکانی و تهیه‌کنندگی محمد اصغری بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، احمد میرعلایی در این سفر به همراه حسن نجاریان قائم مقام، منوچهر اعظمی مدیر مالی و جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی فارابی با حضور سر صحنه فیلم "شور شیرین" از نزدیک در جریان این پروژه در شهر سنقر استان کرمانشاه قرار گرفتند. 

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در این بازدید گفت: شهید کاوه از سرداران رشید دوران دفاع مقدس است که بررسی زندگی ایشان می‌تواند نکات و ارزش‌های زیادی را برای مخاطبان به همراه داشته باشد. در سینمای دفاع مقدس باید به سراغ موضوعاتی برویم که کمتر پرداخت شده‌اند، در واقع با نگاهی نو به این مقوله می‌توانیم زمینه ارتباط هر چه بیشتر مخاطبان با سینمای دفاع مقدس را فراهم کنیم.

تهیه‌کننده این فیلم در این دیدار گفت: با توجه به پروداکشن عظیم فیلم و شرایط آب و هوایی این منطقه، با تمام توان در تلاشیم تا "شور شیرین" را به جشنواره بیست و نهم فیلم فجر برسانیم.

همچنین میرعلایی و گروه همراه، از لوکیشن‌های این فیلم در شهر هرسین به همراه محمد اصغری بازدید کردند. فیلمبرداری این فیلم از بیستم مهرماه در استان کرمانشاه آغاز شده که مراحل پایانی را سپری می‌کند، همچنین تدوین و صداگذاری فیلم به صورت همزمان در حال انجام است.

حمید عمارلو، رضا رویگری، شبنم قلی‌خانی و علی کشوری بازیگران "شور شیرین" هستند. "شور شیرین" داستان زندگی شهید محمود کاوه است، جعفر عروجی مدیرتولید، محمدتقی پاک‌سیما مدیر فیلمبرداری، هاشم عطار فیلمبردار، شهرام قدیری طراح صحنه و لباس و جواد شریفی‌راد طراح جلوه‌های ویژه این پروژه هستند.

کد مطلب 1228167

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