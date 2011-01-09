ایران به یک درصد از تولید علم جهان دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر فیروز بختیاری نژاد افزود: ایران باید در آخر برنامه پنجم به دو درصد تولید علم جهان و در برنامه چشم انداز 1404 به 5/3 درصد تولید علم در جهان دست یابد.

وی با اشاره به اهمیت تولید علم در ارتقاء جایگاه علمی کشور اضافه کرد: اساس کار دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی باید در امر تربیت پژوهشگران در کنار تولید علم معطوف شود که در این راستا دانشجویان به عنوان موتور پژوهش و استادان راهنما به عنوان مغز متفکر و هدایت کننده پژوهشگران از نقش اساسی و بنیادی برخوردار هستند.

مدیرکل امور پژوهشی وزارت علوم با اشاره به برگزاری مسابقات کاپ جهانی فیزیک در سال آینده در دانشگاه تفرش گفت: حمایت از فعالیت های جانبی ماوراء درسی یکی از وظایف معاونت پژوهشی وزارت علوم است که این معاونت حمایت قاطع خود را از این مسابقات در دانشگاه تفرش اعلام می کند.

وی آموزش پژوهش محور در کلیه مقاطع تحصیلی، تحقیق و پژوهش هدفمند مشتری محور و ایجاد شرکت های دانش بنیاد برای تبدیل تولید علم و تبدیل آن به ثروت را ازمهمترین اهداف و برنامه های معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال جاری عنوان کرد.