مشاوران جوان خزانه مدیران انقلابی فردا هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید روح الله حسینی ظهر یکشنبه در جمع مدیران استان افزود: تقویت پشتوانه های مدیریتی دستگاههای اجرایی دولت، افزایش سطح تأثیر نخبگان و جوانان مستعد در مأموریتهای دولت و فراهم آوردن بستر تربیت مدیران مکتبی، انقلابی تحول خواه و نوآور از راهبردهای حوزه مشاوران است.

رئیس گروه مشاوران جوان استاندار گلستان گفت: با توجه به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و اصول قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران، در چشم انداز 10 ساله گروه مشاوران جوان مجموعه ای توانمند و دارای نقش در عرصه های علمی و فکری است.

وی افزود: این گروه بر اساس سند چشم انداز از جایگاه مؤثر در برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و تصمیم گیریها برخوردار بوده و پرورش دهنده مدیران و مشاوران جوان توانمند و دیندار در عرصه مدیریت کلان کشور است.

به گفته وی، متخصص در علوم روز، صاحب نظر در مسائل بخشی و موضوعات مرتبط، برخوردار از علوم دینی، مبتکر در نظریه پردازی و تولید اندیشه، مرتبط با مراکز علمی و اندیشمندان کشور ،دارای نقش در عرصه های علمی و فکری از ویژگیهای حوزه مشاوران جوان در افق چشم انداز است.

حسینی ادامه داد: همچنین مشاوران جوان در افق چشم انداز باید آگاه از نیازهای اساسی کشور، آشنا با برنامه های علمی ، مطلع از تجارب صاحبنظران، خلاق در طراحی برنامه های مورد نیاز، پویا در تصمیم سازی ها، مرتبط با مدیریت کلان کشور و موثر در تصمیم گیریها باشند.

رئیس گروه مشاوران جوان استاندار گلستان خاطرنشان کرد: حوزه مشاوران جوان مجموعه ای است که از عناصر دینداری، هماهنگ و همگرا، ایثارگر ، برخوردار از روحیه تعامل و کار جمعی، مبتکر و دارای توانمندیهای مدیریتی تشکیل شده است.

به گفته حسینی، اندیشمند، مسئولیت پذیر، عالم ، آگاه از مسائل سیاسی و اجتماعی، ساده زیست، فعال و پویا و آشنا با اندیشه های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله)از دیگر عناصرتشکیل دهنده این مجموعه است.

وی اظهار داشت: مرتبط با جوانان به ویژه جوانان مستعد در عرصه‌های علمی و اجرایی، زمینه ساز در جهت پرورش عناصر انسانی مورد نیاز دولت جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اصول دینی و اخلاق اسلامی و پایبندی به اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی و ارتقاء دانش و تفکر و دارای پشتوانه ای از کارشناسان و مدیران متعهد، متخصص، فعال و کارآمد از اهداف و چشم انداز این حوزه است.

حسینی، گردآوری و پردازش ایده ها و تولید اندیشه در راستای تدوین و اصلاح سیاست های کلان مدیریتی کشور، توسعه نگرش بین بخشی در مدیران و علمی شدن مدیریت کشور و بهره گیری از دانش های روز و تخصص گرایی و استعداد یابی را از جمله اهداف کلان و بلند مدت حوزه مشاوران جوان دانست.

وی ادامه داد : بهره جستن از کاوش ها و کوشش های جوانان مستعد و نخبه درحوزه اندیشه، اجتماع و مدیریت کلان کشور، برخورداری جوانان از جایگاه تأثیرگذار در روابط و مناسبات همگانی و دولتی به عنوان یک ضرورت عقیدتی و اجتماعی، زنده نگه داشتن روحیه خلاقیت، نوآوری و فضای آرمانی در محل فعالیت و شکل گیری کابینه هفتاد میلیونی را از دیگراهداف کلان این حوزه برشمرد.

رئیس گروه مشاوران جوان استاندار گلستان در خصوص مأموریت های حوزه خود گفت: ارائه راهکارها و پیشنهادات سازنده به مدیران دستگاهها ضمن عیب یابی در نحوه مدیریت سازمانهای مختلف، شناسایی و جذب ورود جوانان به سیستم اجرایی کشور و... از جمله آنهاست.