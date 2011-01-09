به گزارش خبرنگار مهر، سایت ای اس پی ان استار (ESPNstar) در گزارشی به بررسی ستارههای حاضر در پانزدهمین دوره مسابقات جام ملتهای آسیا پرداخته و از فوتبالدوستان قاره کهن خواسته است تماشای بازی آنها را فراموش نکنند و از آن لذت ببرند. در بین این 10 بازیکن نام جواد نکونام کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران و هافبک تیم فوتبال اوساسونای اسپانیا در کنار بازیکنان بزرگ فوتبال قاره کهن دیده میشود.
در این گزارش در خصوص جواد نکونام آمده است: "جواد که عضو تیم اوساسوناست، با 30 سال سن قطعا یکی از ستارههای جام پانزدهم خواهد شد. وی که برای سومین مرتبه در جام ملتهای آسیا حضور مییابد، پس از درخشش در جام جهانی 2006 چهره شد و در حالیکه از تیمهای مطرحی همچون هرتابرلین آلمان و المپیک لیون فرانسه پیشنهاد داشت، به تیم اوساسونا پیوست تا نخستین بازیکن تاریخ فوتبال ایران باشد که در لالیگا به میدان رفته است".
در ادامه این مطلب خاطر نشان شده است: "وی که بیش از 100 بازی ملی در کارنامه دارد، میتواند با اتکا به تجربهاش ناجی ایران در مرحله مقدماتی جام ملتهای آسیا باشد و به موفقیت تیم ملی کشورش در گروه D جام ملتهای آسیا که گروه مرگ نامگذاری شده است، برابر تیمهای عراق، کرهشمالی و امارات کمک کند. توانایی در پاس دادن، سبک بازی در هنگام دفاع، پخش توپ و شوتهای قدرتمند از نکات مثبت عملکرد این بازیکن است".
در بخش دیگری از گزارش سایت سایت ای اس پی ان استار 9 ستاره دیگر آسیا به شرح زیر معرفی شدهاند:
تیم کاهیل:
کاپیتان تیم ملی استرالیا که در تیم لیگ برتری اورتون انگلستان عضویت دارد، یکی از بازیکنان تاثیرگذار خط حمله این تیم تازه وارد به آسیاست. هوش بازیگری و حرکتهای منحصربفرد از ویژگیهای این بازیکن 31 ساله است. جام ملتهای 2011 شاید آخرین شانس تیم کاهیل برای بالای سر بردن جام قاره کهن باشد که وی نمیخواهد آن را از دست بدهد.
کیسوکه هوندا:
عملکرد فوق العاده این بازیکن در جام جهانی 2010 همواره در یادها خواهد ماند. بدون بحث بازیکن تیم "زسکا مسکو" روسیه بهترین بازیکن حال حاضر آسیاست و با بستن بازوبند کاپیتانی "ساموراییهای آبی" قصد دارد با این تیم برای چهارمین مرتبه فاتح جام ملتهای آسیا شود.
شینجی کاگاوا:
از اینکه دو بازیکن ژاپنی را در این فهرست قرار دادیم، معذرت میخواهیم اما سخت است نام "شینجی" را در جمع 10 بازیکن برتر آسیا قرار نداد. هافبک 21 ساله تیم "بورسیا دورتموند" عملکرد قابل قبولی در مسابقات بوندسلیگا آلمان داشته است و جزو برترین گلزنان آن رقابتهاست. سرعت، قدرت در اجرای تکنیک فردی و توانایی ارسالهای صحیح، از وی بازیکنی مطمئن ساخته است.
پارک جی سونگ:
این بازیکن تیم کره جنوبی احتیاجی به مقدمه چینی ندارد. هافبک تیم منچستریونایتد یکی از شناختهترین چهرههای آسیا و حتی جهان است. وی که در جام جهانی 2002 تحت هدایت "گاس هیدینگ" چهره شد، از آن موقع به بعد جزو بهترین بازیکنان قاره آسیا بوده است. "پارک" که برای باشگاه و کشورش یک قهرمان است، اعلام کرده بعد از جام ملتهای آسیا از فوتبال ملی خداحافظی میکند و این آخرین حضورش در یک تورنمنت مهم بین المللی با پیراهن کره است.
جونگ تائه - سه:
در گروه مرگ جام جهانی 2010 و در حضور ستارگان تیمهای برزیل، پرتغال و سنگال، خود را به فوتبال آسیا و جهان معرفی کرد و عملکرد خوبش باعث شد به عضویت تیم بوخوم آلمان درآید. "جونگ" که نخستین بازیکن تاریخ فوتبال کره شمالی است که در لیگهای اروپایی بازی میکند، به "وین رونی" معروف است. این بازیکن در 16 بازی همراه بوخوم هشت گل به ثمر رسانده است.
سرور جباروف:
گرچه تیم ملی ازبکستان در بین تیمهای نامزد قهرمانی جام ملتها قرار ندارد اما باید نام "سرور" را در جمع 10 ستاره برتر قاره آسیا قرار داد. بازیکن تیم اف سی سئول کره جنوبی در این سالها ثابت کرده است یکی از بهترین پاسورهای فوتبال قاره کهن است و سال گذشته نقش مهمی در قهرمانی سئول در لیگ و جام حذفی کره داشت. وی در سال 2008 بهترین بازیکن سال آسیا شد.
یاسر القحطانی:
بهترین بازیکن سال 2007 آسیا که به "تک تیرانداز" عربستان مشهور است، با 27 سال سن یکی از آمادهترین و بهترین بازیکنان حال حاضر عربستان و تیم الهلال است. "یاسر" در 12 بازی الهلال در لیگ عربستان هشت گل به ثمر رسانده و قصد دارد با نمایش تواناییهایش در قطر، فرصت حضور در یک تیم معتبر اروپایی را کسب کند.
نشاط اکرم:
این بازیکن عراقی که نخستین مرتبه در سال 2001 و در حالیکه تنها 17 سال سن داشت برای تیم ملی عراق بازی کرد، در سال 2009 بهترین بازیکن سال آسیا شد. وی در جام ملتهای 2007 هم درخشش فوق العادهای داشت و نقش مهمی در قهرمانی عراق در آن رقابتها ایفا کرد. وی از استعدادهای فوتبال آسیاست و با نوع بازیسازیاش در این دوره هم میتواند به موفقیت عراق کمک کند.
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