تحصیل هزاران دانش آموز زلزله زده زیر آسمان سرد کویر

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، در حالیکه بروز زمین لرزه 6.5 ریشتری در شرق کرمان در شهرستانهای ریگان، فهرج و برخی مناطق شهرستان بم از جمله نرماشیر خسارات سنگینی به جا گذاشت اما پس از گذشت 17 روز از این زلزله مردم منطقه با مشکلات فراوانی رو بروهستند.

بروز بیش از 120 پس لرزه طی تنها چند روز در این منطقه و خاطره زمین لرزه مهیب بم و ریگان موجب بروز هراس در مردم این منطقه شده است بطوریکه همچنان بسیاری از مردم حتی در طول شبهای سرد زمستان ترجیح می دهند بدون چادر در حیاط خانه ها بخوابند.

در حالیکه هزار و 800 واحد مسکونی در ریگان و هزار و 150 واحد مسکونی در فهرج دچار خسارت شده اند تنها 600 چادر در ارتفاعات ریگان بین عشایر توزیع شده است.

لزوم توزیع کانکس در مدارس مناطق زلزله زده

از سوی دیگر یکی از مهمترین مشکلات مردم شرق کرمان در خصوص مدارس و در آستانه فصل امتحانات است بطوریکه طبق اعلام مسئولان بیش از هزار دانش آموز فهرجی، پنج هزار دانش آموز ریگانی و چهار هزار و 500 دانش آموز نرماشیری از ترس بروز زمین لرزه مجدد حاضر به تشکیل کلاس در مدارس خسارت دیده و فرسوده این شهرستانهای نیستند و با وجود هوای سرد مناطق کویری و کوهستانی در فضای باز تحصیل می کنند.

این درحالی است که با تلاش مسئولان محلی تعدادی چادر در فهرج برای دانش آموزان برپا شده است اما دانش آموزان ریگانی و نرماشیری از وجود این چادرها نیز بی نصیب مانده اند و بهترین راه برای حل این مشکل در کوتاه مدت توزیع کانکس و در کنار آن شروع سریع ساخت مدارس مستحکم در این مناطق است.

10 مدرسه ریگان کاملا تخریب شده اند

فرماندار ریگان در خصوص وضعیت مدارس در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: در زمین لرزه 6.5 ریشتری متاسفانه تعداد زیادی از مدارس دچار خسارت شدند که در مجموع 10 مدرسه به هیچ وجه قابل استفاده مجدد نیستند.

محمد برزنگ افزود: برخی از مدارس نیز غیر استاندارد هستند و بسیاری از مدرسه ها نیز دچار ترک خوردگی شده اند.

وی ادامه داد: در مناطق عشایری نیز دهها مدرسه چادری وجود دارد.

دانش آموزان از بروز زمین لرزه مجدد هراس دارند

برزنگ افزود: دانش آموزان به دلیل ترس از زمین لرزه و همچنین ترک خوردگی مدارس حاضر به تشکیل کلاسها در مدرسه نیستند.

وی در جواب این سئوال در خصوص اسکان موقت مناطق زلزله زده گفت: تاکنون تعدادی چادر در ارتفاعات ریگان توزیع شده است و امیدواریم به زودی مقاوم سازی و بازسازی آغاز شود.

فرماندار ریگان در خصوص مدارس ریگان گفت: باید تعدادی کانکس و چادر در مدارس توزیع شود که در این خصوص مذاکراتی با هلال احمر انجام شده است.

26 مدرسه خشت و گلی و خسارت دیده در فهرج وجود دارد

فرماندار فهرج نیز در خصوص وضعیت مدارس این شهرستان نیز گفت: با وجودیکه مرکز زمین لرزه فهرج اعلام شد اما تا کنون هیچ چادری در راستای اسکان موقت در این شهرستان انجام نشده است.

حسین زین الصالحین ادامه داد: بیش از 26 مدرسه غیر مقاوم در فهرج است و همچنین تعدادی از مدارس نیز دچار ترک خوردگی شدند.

وی افزود: با تلاشهای صورت گرفته در شهرستان 20 چادر تهیه و بین مدارس توزیع شد و هم اکنون 20 کلاس درس در این چادرها برگزار می شود.

وی خواستار اسکان موقت در شهرستان فهرج شد و با اشاره به ادامه پس لرزه ها گفت: بسیاری از سازهای مسکونی و مدارس منطقه آسیب دیده اند و توزیع چادر بین مردم و کانکس در مدارس ضروری است.

5000 دانش آموز ریگانی در فضای باز تحصیل می کنند

مدیر آموزش و پرورش ریگان در نشست شورای آموزش و پرورش این شهرستان اظهارداشت: تنها در ریگان پنج هزار و 162 دانش اموز کلاسهای درس را در فضای باز تشکیل می دهند.

اصغر پارسا در ادامه خواستار توزیع کانکس در مدارس ریگان شده است.

وی گفت: از 52 مدرسه خشت و گلی ریگان صد درصد این مدارس بین 20 تا 100 درصد خسارت دیده اند و با توجه به ادامه زمین لرزه های حضور در این مدارس امکان ندارد.

وی تعداد کل کلاسهای درس غیر مقاوم را 226 مورد اعلام کرد.

35 دانش آموز فهرجی در چادر 15 نفره

مدیر آموزش و پرورش فهرج نیز در خصوص مشکلات مدارس این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: 26 مدرسه پس از زمین لرزه با مشکلات فراوانی مواجه هستند بطوریکه امکان ادامه تحصیل در آنها وجود ندارد.

محمد بیت الهی ادامه داد: از این تعداد مدرسه 10 مورد شبانه روزی هستند که دانش آموزان باید شبانه روز در مدرسه باشند که این امکان وجود ندارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه بسیاری از مدارس فهرج در کانون زمین لرزه هستند و برای جلوگیری از خسارت احتمالی در برخی از مدارس از طریق فرمانداری چادر توزیع شده است.

بیت الهی خاطرنشان کرد: هر چادر 15 نفر ظرفیت دارد اما در هر چادر 30 تا 35 نفر دانش اموز حضور دارند.

وی افزود: هم اکنون برای ساماندهی دانش آموزان زلزله زده به 150 کانکس نیاز داریم.

4500 دانش آموز نرماشیری همچنان در انتظار کانکس

مسئول آموزش و پرورش نرماشیر نیز از ادامه تحصیل هزار و 500 دانش اموز این منطقه در فضای باز و سرمای شدید خبر داد.

عباس حدادیان در این خصوص گفت: مدرسه های خشت و گلی و ترک خوردگی مدارس این منطقه برای ادامه تحصیل دانش آموزان مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: بازسازی مدارس این منطقه ضروری است و در کوتاه مدت نیز نیاز به توزیع کانکس و چادر در منطقه احساس می شود.

این مسئول از آسیب شدید زلزله به 57 مدرسه خشت و گلی نرماشیر خبر داد و گفت: هم اکنون یک سوم دانش آموزان نرماشیر با مشکلاتی مواجه شده اند.

وی تعداد کلاسهای آسیب دیده در زلزله را 260 مورد عنوان کرد و خواستار بازسازی سریع آنها شد.

تدریس در چادرها و فضای باز مشکل است

یکی از معلمهای فهرجی نیز در خصوص وضعیت دانش آموزان گفت: هم اکنون دانش آموزان در چادر مستقر هستند و با وجود سرمای شدید هوا نمی توان این تعداد دانش آموز را روی زمین سرد 50 دقیقه نگه داشت.

وی گفت: برای رفع مشکلات موجود باید کلاسها در کانکس برگزار شود تا دانش آموزان بتوانند در ایام امتحانات با تمرکز بیشتری به تحصیل ادامه دهند.

وی ادامه داد: ظرفیت چادرها کم و دانش آموزان زیاد هستند و باید چاره اندیشی شود.

این معلم گفت: پس لرزه ها ادامه دارد و با این وضعیت مدارس هم دانش آموزان و هم معلمها با مشکل مواجه هستند.

مسئولان برای ما چاره اندیشی کنند

یک دانش آموز نیز که در چادرهای مدارس فهرج در حال تحصیل است در گفتگو با مهر اظهارداشت: از مسئولان می خواهم برای بازسازی مدارس و خانه های ما هر چه زودتر فکری بکنند.

این دختر دانش آموز فهرجی گفت: نشستن روی زمین در چادرها مشکل است و چون باد و طوفان هم در فهرج زیاد روی می دهد نمی توانیم به خوبی درس بخوانیم.

این دانش آموز گفت: اکثر بچه های هم کلاسی من مریض شده اند و باید فکری به حال ما شود.