عملیات اجرایی آموزشکده معدن نهبندان در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس دانشگاه بیرجند پیش از ظهر یکشنبه در مراسم کلنگ زنی این مرکز آموزشی، میزان اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه را 30 میلیارد ریال اعلام کرد و اظهار داشت: از این مبلغ تاکنون بالغ بر800 میلیون تومان از محل اعتبارت تملک استان تامین شده است.

محمدرضا میری خاطرنشان کرد: مساحت اجرای این پروژه فرهنگی پنج هزار متر مربع است.

وی عنوان کرد: با توجه به برقراری عدالت آموزشی در سطح استان و سیاست وزارت علوم در ایجاد رشته های تحصیلی با توجه به ملاحظات آمایش سرزمین، آموزشکده معدن نهبندان، ضروری ترین مجموعه آموزش عالی در منطقه است .

میری با بیان اینکه در صورت همکاری و حمایت مسئولان این آموزشکده آمادگی دارد، در سال 1390 دانشجو بپذیرد، عنوان کرد: آموزشکده معدن نهبندان از مجموعه پنج آموزشکده اقماری دانشگاه بیرجند است .

رئیس دانشگاه بیرجند اظهار امیدواری کرد: خادمان مجموعه آموزش عالی استان بتوانند خواسته به حق مردم منطقه را تحصیل فرزندان آنها در نزدیکترین مجموعه آموزش عالی است، جامه عمل بپوشانند .

نماینده مردم شهرستانهای نهبندان و سربیشه در مجلس نیز در این مراسم اظهار داشت: با توجه به نیاز منطقه، وجود منابع و معادن غنی با انجام کار زیربنایی و به کمک دانشجویان و سرمایه گذاری مناسب این صنعت به زودی متحول خواهد شد .