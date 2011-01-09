پخش برنامه "سینما 100 " در شبکه سوم سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مرجان اشرفی زاده دبیر کمیته تصویری جشنواره فیلم 100 افزود: تولید برنامه " سینما100" را برای شبکه سوم سیما آغاز کردهایم که پخش این مجموعه از بهمن ماه است.
اشرفی زاده در ادامه عنوان کرد: "سینما 100" برگزیدهای از آثار منتخب دوره ششم و دوره هفتم است که این برنامه در زمانهای 10دقیقهای به صورت متناوب از شبکه سوم سیما پخش میشود و با توجه به شروع پخش این برنامه در ایام دهه فجر سعی شده فیلم ها به صورت مناسبتی پخش شود.
هفتمین جشنواره بین المللی فیلم 100 ثانیه ای با شعار سینمای اخلاق به همت حوزه هنری استان تهران و با مشارکت جمعیت هلال احمر، معاونت اجتماعی وزارت کشور، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ،شبکه سوم سیما و سازمان ملی جوانان در اسفند ماه سال جاری برگزارمیشود.
نظر شما