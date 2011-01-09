کارگاه تخصصی نگارگری ایرانی در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه تخصصی نگارگر ایرانی برای آشنایی با تکنیک‌های اجرای نگارگری و ویژگی‌های مختلف مکاتب نگارگری از جمله اصفهان، هرات، تبریز برگزار می‌شود.

"آشنایی نظری با مکاتب نگارگری و مینیاتور ایرانی به‌ویژه مکتب اصفهان"، "بررسی یک مجلس و انتخاب یک شخصیت انسانی برای طراحی"، "طراحی با مداد از شخصیت مورد نظر"، "قلم گیری"، "رنگ گذاری"، "قلم گیری و اجرای نهایی 1 و 2 " و "انتخاب و طراحی یک عنصر دیگر در صحنه مثل درخت، کوه، آب و..." از جمله مباحث آموزشی دوره اول در این کارگاه است.

فریده تطهیری مقدم متولد 1334، فارغ التحصیل رشته هنرهای تجسمی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. وی برگزاری 15 نمایشگاه انفرادی از سال 1366 تا کنون، شرکت در بیش از 30 نمایشگاه گروهی در ایران و خارج از کشور را در کارنامه کاری خود دارد.

همچنین وی برنده جایزه اثر برگزیده از نخستین دوسالانه نگارگری موزه هنرهای معاصر تهران و برنده جایزه اثر برگزیده سفال از دومین نمایشگاه زنان کاخ نیاوران بوده است. پژوهش و آموزش نقش آفرینی بر بوم خاک، تحقیق و پژوهش در مورد مرمت ابنیه تاریخی سازمان یونسکو و تحقیق در زمینه نقش و نقاشی در هنر ایران از جمله فعالیت‌های پژوهشی تطهیری مقدم محسوب می‌شود.

کارگاه تخصصی نگارگری ایرانی که از 18 دی آغاز شده، روزهای شنبه به مدت 8 جلسه از ساعت 16 تا 18 در مرکز هنرپژوهی نقش جهان وابسته به فرهنگستان هنر برگزار می‌شود.

