1.5 میلیون تن انواع محصولات گازی از ایران صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر نوروزشاد امروز در نشستی خبری با بیان اینکه در 9 ماهه نخست سالجاری نزدیک به 500 تن گوگرد از ایران به خارج از کشور صادر شده است، میزان صادرات گوگرد در سالهای 88 و 87 را به ترتیب 814 و 344 تن اعلام کرد و گفت: پیش بینی می شود تا پایان اسفند ماه امسال مجموع صادرات گوگرد ایران به مرز 800 هزار تن افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت بازرگانی گاز ایران همچنین از صادرات حدود 954 هزار تن مایعات گازی در این مدت خبر داد و افزود: نیزان صادرات مایعات گازی در دو سال گذشته به ترتیب یک میلیون و 378 و یک میلیون و 665 هزار تن بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در 276 روز نخست امسال حدود 27 هزار و 500 تن گازمایع توسط شرکت بازرگانی گاز صادر شده است، تصریح کرد: همچنین در این مدت بیش از 507 هزار تن خوراک گاز اتان به صنایع پتروشیمیایی تحویل داده شده است.

این مقام مسئول با اعلام اینکه با همکاری پزوهشگاه صنعت نفت به زودی با توقف صادرات گوگرد خام امکان صدور این محصول گازی با ارزش افزوده بیشتر به بازارهای بین المللی فراهم می شود، بیان کرد: هم اکنون حدود 70 درصد مصرف گوگرد در صنایع تولید کود شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

نوروزشاد با اشاره به انجام برخی از کشورهای واردکننده گوگرد همچون هند برای پالایش نفت خام وارداتی و تولید گوگرد این کالای استراتژیک، یادآور شد: هند با اجرای این طرح حدود 500 هزار تن از واردات گوگرد خود را کاهش داده است.

مدیرعامل شرکت بازرگانی گاز ایران از هند و چین به عنوان بزرگترین بازار گوگرد صادراتی ایران یاد کرد و ادامه داد: از سوی دیگر در شرایط فعلی بخشی از گازمایع تولیدی پالایشگاههای پارس جنوبی و فجرجم توسط این مجموعه به خارج از کشور صادر می شود.

وی با تاکید براینکه ایران به عنوان اولین کشور جهان صادرات مایعات گازی از پایانه نفتی سیراف بوشهر را به روش کشتی به کشتی آغاز کرده است، اظهار داشت: درسالهای اخیر برای صادرات این محصول گازی بیش از 40 هزار مورد عملیات تحویل و بارگیری مایعات گازی به صورت کشتی به کشتی در خلیج فارس انجام شده است.

این عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی گاز ایران با تاکید بر اینکه قراردادهای فروش و بازاریابی صادرات مایعات گازی توسط شرکت ملی نفت و نیکو انجام می شود، بیان کرد: در عملیات صادرات مایعات گازی شرکت بازرگانی گاز تنها از امتیاز کارگزاری و صادرات برخوردار بوده و درآمد حاصل از فروش این محصول گازی به حساب شرکت ملی نفت واریز می شود.