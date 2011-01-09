افغانستان و پاکستان جرگه صلح برگزار می کنند

مقامات وزارت خارجه پاکستان می گویند قرار است نمایندگانی از پاکستان و افغانستان طی ماههای آینده در یک جرگه صلح گرد هم آیند.

"عبدالباسط خان" سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفت: این توافق در پی دیدار و گفتگوهایی که شورای عالی صلح افغانستان با مقامات پاکستانی داشت صورت گرفته است.

به گفته‌ وی "ربانی" دراین سفر با رییس جمهور پاکستان، نخست وزیر این کشور، رییس ستاد کل ارتش این کشور و والی ولایت خیبر دیدار و گفتگو داشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه‌ پاکستان همچنین گفت که دو کشور تصمیم گرفته اند در ماههای آینده نشستی را با حضور هیأت هایی دو طرف برگزار کنند.

گفتنی است که در این دیدارها، پیشنهاد کرزای مبنی بر ایجاد یک دفتر نمایندگی طالبان درترکیه که می تواند برای مذاکرات صلح مفید باشد هم مورد گفتگو قرار گرفت. سخنگوی وزارت خارجه‎ پاکستان می گوید که در این مورد در صورتی که افغانستان وترکیه موافق باشند، پاکستان مخالفتی ندارد.

در مورد بر گزاری جرگه صلح میان افغانستان و پاکستان، "عطا الهه لودین" یکی از اعضای هیأت شورای عالی صلح گفت که برگزاری جرگه صلح با پاکستان از سوی هیأت افغانی پیشنهاد و از سوی حکومت پاکستان پذیرفته شده است.

هیأت شورای عالی صلح همچنین بازدید از پاکستان و انجام دیدار با مقامات آن کشور را با اهمیت خوانده و تأکید دارند که پاکستان می تواند در برآوردن صلح نقش فعال ایفا نماید.

این هیأت در حالی نقش پاکستان را در راستای تامین صلح در افغانستان مفید می داند که کشورهای غربی بارها گفته اند که پاکستان درایجاد و رشد گروههای مخالف دولت در افغانستان نقش داشته است.