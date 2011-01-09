مدیرمسئول همشهری و تهران امروز تغییر کرد/ بابایی مدیرمسئول جدید همشهری

به گزارش خبرنگار مهر، بابایی تاکنون مدیرمسئول روزنامه تهران امروز بوده است که به جای وی محمدرضا جمالی قائم مقام سابق روزنامه همشهری مدیرمسئول روزنامه تهران امروز شده است.

علی اصغر محکی که ابتدا به عنوان مدیرعامل و مدیرمسئول همشهری معرفی شده بود بعد از انتصاب ذاکری به عنوان مدیرعامل موسسه همشهری، تنها در سمت مدیرمسئول همشهری فعالیت خود را ادامه داد. وی از این پس به عنوان قائم‌ مقام مدیرعامل موسسه همشهری فعالیت می کند.

در حال حاضر جلسه‌ای با حضور محکی و بابایی و برخی دیگر از مسئولان همشهری در دفتر این روزنامه تشکیل شده است.