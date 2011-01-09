  1. هنر
  2. سایر
۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

مدیرمسئول همشهری و تهران امروز تغییر کرد/ بابایی مدیرمسئول جدید همشهری

مدیرمسئول همشهری و تهران امروز تغییر کرد/ بابایی مدیرمسئول جدید همشهری

رسول بابابی به عنوان مدیرمسئول جدید روزنامه همشهری جایگزین علی ‌اصغر محکی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بابایی تاکنون مدیرمسئول روزنامه تهران امروز بوده است که به جای وی محمدرضا جمالی قائم مقام سابق روزنامه همشهری مدیرمسئول روزنامه تهران امروز شده است.

علی اصغر محکی که ابتدا به عنوان مدیرعامل و مدیرمسئول همشهری معرفی شده بود بعد از انتصاب ذاکری به عنوان مدیرعامل موسسه همشهری، تنها در سمت مدیرمسئول همشهری فعالیت خود را ادامه داد. وی از این پس به عنوان قائم‌ مقام مدیرعامل موسسه همشهری فعالیت می کند.

در حال حاضر جلسه‌ای با حضور محکی و بابایی و برخی دیگر از مسئولان همشهری در دفتر این روزنامه تشکیل شده است.

کد مطلب 1228203

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها