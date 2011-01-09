فیلمبرداری جدید ترین فیلم آلمودوار به پایان رسید

به گزارش مهر از یاهو نیوزفیلمبرداری این فیلم که با نقش آفرینی آنتونیو باندراس از ماه اوت گذشته آغاز شده بود ، سرانجام پس از پنج ماه به پایان رسید.



هم اکنون فیلم مراحل فنی خود را پشت سر می گذارد و به احتمال زیاد از ماه سپتامبر (‌شهریور 90) در اسپانیا روی پرده خواهد رفت.



" پوستی در درآن زندگی می کنیم" اقتباسی است از رمانی با عنوان " رطیل" نوشته تیه ری ژانکه نویسنده فرانسوی که با بودجه ای معادل 13 میلیون دلار تولید شده است.



باندراس در این فیلم نقش یک جراح پلاستیک را بر عهده دارد که از مردانی که به دخترش تعرض کرده اند انتقام می گیرد.باندراس و آلمودوار حدود بیست سال پیش در دو فیلم " مرا ببند مرا باز کن" و " زنان در آستانه فروپاشی عصبی" با یکدیگر همکاری کرده بودند.



آلمودوار 62 ساله از بهترین فیلمسازان تاریخ سینمای اسپانیا در عرصه جهانی به شمار می رود.

