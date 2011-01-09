ارسال 356 مقاله به همایش توسعه فرهنگ تذکر لسانی در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، اسماعیل دخیلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در مجموع 356 عنوان مقاله از 16 استان کشور به دبیرخانه این همایش ارسال و پس از داوری از میان آنها 70 عنوان مقاله پذیرفته شد که شش عنوان در روز همایش به صورت سخنرانی، 56 عنوان به صورت مقاله و 11 عنوان به صورت چاپ در کتاب همایش ارائه می شود.

وی با بیان اینکه همایش در سه سطح دانش آموزی، دانشجویی و طلاب و اساتید برگزاری می شود، ادامه داد: 16 استان در این همایش شرکت کرده اند که از خراسان پس از آذربایجان شرقی بیشترین مقالات را به دبیر خانه این همایش ارسال شده که در این میان 70 مقاله به مرحله نهایی راه پیدا کرده است.

دبیر همایش با اشاره به محورهای برگزاری همایش گفت: آموزه های دینی در توسعه فرهنگ تذکر لسانی، راهکارهای جامعه شناختی توسعه فرهنگ تذکر لسانی، راهکارهای روانشناختی توسعه فرهنگ تذکر لسانی، نقش قانون در توسعه فرهنگ تذکر لسانی، نقش رسانه ها و مراکز فرهنگی، مذهبی ، نقش سازمان های انتضامی و قضایی و نقش خانواده در این همایش بررسی خواهد شد.

دخیلی در تشریح برنامه های پیش بینی شده در این همایش گفت: این همایش در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در 22 دی ماه جاری برگزار می شود که از دو کتاب که "مجموعه بیانات امام خمینی و آیت الله خامنه ای" و " تذکر لسانی در تقویت انسانی"، نرم افزار الکترونیکی در خصوص ارائه راهکارهای تذکر لسانی و ویژه نامه همایش رو نمایی می شود.

دبیر همایش افزود: محصولات فرهنگی که در این همایش ارائه می شود همکاران فرهنگی پس از دریافت بسته ها پس از گذراندن دوره مطالعه دوره خدمت را برای گسترش و بسط آموزه های دینی خواهند گذراند.

همایش کشوری "بررسی راهکارهای توسعه فرهنگ تذکر لسانی در امر به معروف و نهی از منکر" در دو نوبت صبح و بعد از ظهر چهارشنبه 22 دی ماه جاری در محل تالار معلم در تبریز با سخنرانی سید احمد خاتمی و آیت الله شبستری برگزار می شود.