نمایشگاه کتاب "یاد یار مهربان" در بندرعباس آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، نهمین نمایشگاه بزرگ و اواین نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان هرمزگان صبح یکشنبه با حضور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بندرعباس آغاز به کار کرد.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه بیان داشت: نمایشگاههای استانی با هدف ترویج کتابخوانی در استانها راه اندازی می شوند.

بهمن دری ادامه داد: استان هرمزگان در این چند ماه اخیر و سال جاری به قطب فرهنگی کشور مبدل شده است زیرا به فاصله 10 روز از برگزاری یک نمایشگاه بزرگ استانی کتاب، نمایشگاهی دیگر برگزار می کند که حجم کاری زیادی را می طلبد.

وی افزود: نمایشگاه کتاب یاد یار مهربان به غیر از استان تهران در سایر استانها با همکاری استانداری، آموزش و پرورش و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان برگزار می شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده این نمایشگاه در سایر استانها نیز برگزار شود و تا این لحظه 9 استان کشور در خواست داشته اند که این نمایشگاه در استانشان برگزار شود.

دری افزود: آمار کتابخوانی در مدارس برخی استانها پایین است و با برگزاری این نمایشگاه مدارس به شکل ویژه تجهیز خواهند شد.

وی تاکید کرد: افزایش و رشد کتابخوانی در فرهنگ ها تاثیر می گذارد و موجب افزایش بصیرت می شود.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اضافه کرد: بعد از انقلاب اسلامی 180 نمایشگاه کتاب در کشور برگزار شده است و 90 نمایشگاه که نیمی از آنها را شامل می شود بعد از دولت نهم تشکیل شده اند.

این نمایشگاه دارای 25 غرفه است و مدیران و نمایندگان مدارس می توانند برای تجهیز کتابخانه های مدارس استان هرمزگان به این نمایشگاه مراجعه کنند.

کتابهای ارائه شده در این نمایشگاه در قالب کتابهای ادبیات، دین و مذهب، علوم محض، علوم اجتماعی، روانشناسی، تاریخ و جغرافیا، فسلسفه، تربیت بدنی، کلیات و نقشه، هنر، علوم کاربردی و کودکان است.