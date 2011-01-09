رتبه 22 ایران در تولید علم جهان/ دیپلماسی علم مهمترین ابزار توسعه علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ارسلان قربانی در مراسم تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه تربیت معلم یکی از راه های توسعه علمی کشور را توجه ویژه به مباحث پژوهشی برشمرد.

رئیس مرکز همکاریهای علمی بین الملل وزارت علوم افزود: ایران کشوری است با تولیدات علمی منحصر به فرد به طوریکه شیب رشد تولید علمی ایران در منطقه بیش از کشورهای دیگر است و یکی از ملزومات اصلی در حوزه پژوهش تبدیل ایده به ثروت و رفاه است که باعث توسعه اقتصادی می شود و عبور از تولیدات علمی برای رسیدن به توسعه راهی است که بسیاری از کشورهای جهان آن را پذیرفته اند.

قربانی با بیان اینکه دیپلماسی علم مهمترین ابزار توسعه علمی است، گفت: توسعه و پیشرفت علمی کشور منوط به توجه ویژه به بخش پژوهش است و پژوهش زیربنای کلیه فعالیتهای علمی در کشور است و یکی از ملزومات علمی در بحث پژوهش نگاه به بحث جهانی شدن علم است.

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل تأکید کرد: محیط بین الملل در زمینه همکاریهای علمی و بین المللی یک فرصت است و باید از فرصتها به نحو شایسته استفاده به عمل آید. دیپلماسی علم و ترافیک علمی مهمترین مکانیزم برای توسعه علمی کشور است و ایران به عنوان کشوری دارای پیشینه علمی غنی در جهان در بسیاری از زمینه ها از جمله توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری رتبه اول را در منطقه داراست.