به گزارش خبرگزاری مهر، حمید صافدل گفت: تسویه حساب متناسب با بودجه تخصصی خواهد بود یعنی اگر60 تا 70 درصد اعتبار اختصاص یافت به همان نسبت به کل تعهدات عمل می شود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران افزود: ‌درباره سایر معوقات نیز در صدد هستیم تا آنها را نهایی کرده و توافقات ویژه ای را درباره آنها داشته باشیم که می تواند با سهام ویژه و یا به صورت نقدینگی باشد.

وی درباره وضعیت صادرات غیرنفتی و راههای افزایش آن نیز گفت‌: وزارت بازرگانی از طریق کارگروه تجارت خارجی صادرات غیرنفتی وضعیت را در نقاط مختلف و استان ها رصد می کند و هرگونه تصمیم مورد نیاز در جهت اصلاح فرآیندهای کار اجرا می شود.

صافدل ابراز امیدواری کرد تا با اصلاح روش‌های انجام کار، ‌بهبود بهره وری و کاهش قیمت تمام شده شرایط برای افزایش صادرات غیرنفتی فراهم شود.



