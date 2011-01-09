پرداخت دوهزار میلیارد تومان از بدهی دولت به تامین اجتماعی در قالب سهام

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحمتالله حافظی یکی از مشکلات تامیناجتماعی که منجر به بروز مشکلات فراوان شده بود را ضعف تعامل این صندوق با سایر دستگاهها ارزیابی کرد و افزود: مشکل عدم برقراری تعامل حتی در درون مجموعه و بین مدیریت و کارمندان نیز وجود داشت که طی ماههای اخیر تلاش بسیار زیادی برای رفع این مشکل انجام شد.
وی در ادامه ارتباط مناسب با سایر نهادها از جمله وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصیسازی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در ماههای اخیر برشمرد و گفت: بخشی از مطالبات صندوق تامیناجتماعی از دولت در قالب سهام دریافت شده و به دلیل اینکه بخشی از شرکتهای واگذار شده هنوز قیمتگذاری نشدهاند میزان دقیق مطالبات دریافتی تامیناجتماعی از دولت مشخص نیست اما بدهی دولت به تامین اجتماعی تا پایان سال 88 بالغ بر 18 هزار و 900 میلیارد تومان است.
مدیرعامل صندوق تامیناجتماعی از پرداخت دو هزار میلیارد تومان دیگر از بدهی دولت به تامیناجتماعی در قالب سهام طی سال آینده خبر داد و افزود: با سازمان خصوصیسازی برای دریافت سهام سودآور و نقدشونده مذاکره میکنیم و ارتباط بسیار مناسب و سازندهای در این حوزه به وجود آمده است.
وی ارتباط مناسب با کانونهای بازنشستگی و شوراهای اسلامی کار را از دیگر نیازهای صندوق تامیناجتماعی دانست و افزود: ارتباط مناسبی با کانونها برقرار شد و این باور در بین کارگران و بازنشستگان به وجود آمد که تیم مدیریتی جدید به دنبال برطرف کردن موانع موجود است.
حافظی با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت مابهالتفاوت 6 ماهه ابتدای سال افزود: پرداخت مابهالتفاوت 6 ماهه ابتدای سال جاری نیازمند 420 میلیارد تومان اعتبار بود که در اولین گام پرداخت آن در دستور قرار گرفت و درصورت تأمین منابع لازم امکان افزایش مجدد حقوق بازنشستگان نیز وجود دارد.
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