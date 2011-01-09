به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، اصغر کشاورز با اشاره به اینکه آسفالت با مصالح سرباره‌ای برای اولین بار در شهر اصفهان تولید و حمل شد، افزود: مصالح به کار برده شده برای تولید این آسفالت حاصل از سرباره یکی از کارخانجات تولید آهن و فولاد استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه استفاده از منابع تجدید شونده برای تولید این آسفالت از ویژگی‌های مثبت این مصالح است، افزود: این نوع آسفالت در زمان بارندگی، لغزندگی بسیار کمتری نسبت به آسفالت‌های معمولی دارد و از این رو در کاهش خطرات منجر به تصادفات نقش موثری ایفا می‌کند.

وی با اشاره به روند تولید این آسفالت تصریح کرد: موادی که تا چند سال گذشته به عنوان ضایعات فولاد تلقی می‌شد، امروزه به عنوان مواد اولیه آسفالت نوین استفاده می‌شود.

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اصفهان با اشاره به استفاده از این آسفالت در جاده منتهی به مجتمع تولیدی صفه (نزدیک به باغ رضوان) اظهار داشت: اجرای این طرح موفقیت‌آمیز بوده و با هدف آزمایش آسفالت نوین در جاده و پی‌بردن به اثرات آن در شرایط مختلف صورت گرفته است.

وی بیان داشت: در حال حاضر توده عظیمی از این ضایعات موجود است که در آینده به این آسفالت تبدیل خواهد شد.