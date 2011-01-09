هدف جشنواره "هنر آسمانی" پیوند میان حوزه علمیه و هنرمندان است

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست خبری سومین جشنواره‌ ادبی هنری "هنر آسمانی" ویژه طلاب حوزه علمیه که صبح امروز 19 دی‌ در حوزه هنری برگزار شد، حجت‌الاسلام صادقی با اشاره 19 دی و قیام خونین مردم قم در سال 1356 تصریح گفت: امروز مناسب جشنواره‌ای است که امسال دوره سومش را تجربه می‌کند که دو دوره‌ گذشته آن به فاصله‌ دو سال برگزار شد.

وی اهداف این جشنواره را ایجاد ارتباط بین طلاب و فضلای هنرمند با سایر هنرمندان، شناسایی و کشف استعدادهای هنری طلاب، گسترش فرهنگ دینی از طریق تربیت نیروی انسانی کارآمد و سازمان‌دهی نیروهای هنرمند حوزه برشمرد.

دبیر جشنواره همچنین عنوان کرد: در این فاصله دبیرخانه‌ دائمی تاسیس و شرایط اولیه برای مراجعه‌کنندگان فراهم است. امیدوارم این جشنواره بتواند "هنر آسمانی" را معرفی و ترویج کند.

صادقی با بیان اینکه ایرانیان پژوهش‌های هنری زیادی در اختیار ندارند، توضیح داد: باید تلاش کنیم در عرصه‌ هنر معنویت‌گرا پژوهش شود و راهکارهایی ارائه شود که مضامین جدید امکان خلق پیدا کنند و این پژوهش‌ها زمانی ممکن می‌شود که هنرمند ذوق و توان هنری داشته باشد و فضلا بتوانند راهگشای خود و فضای هنری جامعه باشند. اکنون علاوه بر طلاب مراجع تقلید نیز از هنر حمایت می‌کنند و معتقدند عرصه‌ هنر نه تنها خوب است، بلکه لازم است.

وی در مورد عملکرد جشنواره هنرآسمانی توضیح داد: در حال حاضر در حال دریافت آثار برای دوره‌های سوم هستیم که در اسفندماه برگزار می‌شود و دو هفته تا ارسال آثار باقی است. همین طور داوران در عالی‌ترین سطح هستند و از بین روحانیون و هنرمندان طراز اول کشور انتخاب شدند.

حجت‌الاسلام و المسلمین هادی صادقی بخش‌های این جشنواره را هنرهای نمایشی، هنرهای تجسمی، ادبیات و پژوهش در هنر برشمرد. در بخش دیگری از این نشست، دبیر جشنواره هنر آسمانی گفت: روحانیون از چند جهت می‌توانند در هنر موثر باشند به طوری که هنرمند طلبه در کنار هنرمند غیر طلبه قرار می‌گیرد و با یکدیگر ارتباط انسانی برقرار می‌کنند. همین طور از حیث تولید فکر نیز می‌تواند راه و روشی جدید خلق کند.

صادقی با طرح این سوال که آیا یک فیلمساز مسلمان می‌تواند از جاذبه‌های خاصی بهره‌ برد؟ بیان کرد: یک هنرمند مسلمان باید نوعی جاذبه‌های آسمانی محقق کند. رسالت فضلای هنرمند هم این است که بتوانند چنین روشی را ترویج کنند.

در ادامه‌ این نشست وحید فرجی رئیس حوزه هنری قم در سخنانی گفت: فراخوان جشنواره "هنر آسمانی" تیرماه اعلام شد و 1500اثر که از کیفیت بالایی برخوردار بود به دبیرخانه رسید که بیشترین آثار ارائه شده در زمینه شعر و گرافیک بودند. این جشنواره به صورت یک روزه برگزار می‌شود و افتتاحیه و اختتامیه همزمان است.

وی افزود: تاکنون از 18 استان کشور آثاری به دبیرخانه رسیده است که قم، خراسان رضوی و تهران بیشترین آثار را فرستاده‌اند. رشته‌های نقاشی، گرافیک، عکس، طراحی، کاریکاتور، نگارگری و خوشنویسی، نمایشنامه‌ و ... از جمله رشته‌های ارائه شده در این جشنواره هستند و موضوع آنها آزاد است.