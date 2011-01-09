34 هزار قطعه تجهیزات ماهواره در نجف آباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان سرهنگ محمد پرتوی، فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد از توابع استان اصفهان، افزود: پس از شناسایی یک کارگاه ساخت تجهیزات دریافت امواج ماهواره در نجف آباد اصفهان، 34 هزار قطعه از این تجهیزات در این کارگاه کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: پس از کسب خبری مبنی بر اینکه در این شهرستان به طور غیر قانونی و غیر استاندارد قطعاتی از بدنه خودروی سواری پراید تولید می‌شود، صاحب کارگاه به ساخت قطعات و تجهیزات ماهواره نیز اقدام می‌کند موضوع در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد اصفهان تصریح کرد: پس از کسب اطمینان از درستی موضوع، ماموران با هماهنگی مقام قضایی طی یک عملیات غافلگیرانه وارد کارگاه شدند که دو زن و دو مرد را در حال ساخت قطعات ماهواره مشاهده کردند.

وی ادامه داد: در بازرسی به عمل آمده، 34 هزار قطعه تجهیزات ماهواره به همراه 52 گونی قطعات غیر استاندارد جلوبندی زیر چراغ خودروی پراید، یک حقه وافور، 25 گرم شیره تریاک، سه گرم تریاک و 4 قطعه قالب ساخت قطعات ماهواره کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نجف آباد بیان داشت: در این رابطه صاحب اصلی کارگاه به نام حسن به همراه متهم دیگر منصور دستگیر شدند.

پرتوی با بیان اینکه با هماهنگی مقام قضایی محل مذکور پلمب شد، خاطرنشان کرد: متهمان دستگیر شده نیز به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.