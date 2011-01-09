به گزارش خبرگزاری مهر، این سمپوزیوم به دبیری احمد وکیلی و با حضور 9 هنرمند خارجی از کشورهای سوئیس، اسلواکی، ایتالیا، فرانسه، مجارستان و... و همچنین 9 هنرمند ایرانی از 21 بهمن تا 16 اسفند برگزار می شود.

هنرمندان شرکت کننده در این سمپوزیوم ابتدا به شیراز سفر کرده و پس از بازدید از پاسارگاد، پرسپولیس، سعدیه و حافظیه راهی قشم و سپس تهران می‌شوند تا نقاشی‌های خود را بر اساس دیده‌های خود در این سفر به تصویر درآورند.

به گفته وکیلی دبیر این سمپوزیوم؛ قرار است نقاشی هر کدام از هنرمندان شرکت کننده در این سمپوزیوم اعم از داخلی و خارجی پس از پایان این سمپوزیوم در گنجینه آثار هنری بنیاد رودکی نگهداری می‌شود.

نخستین سمپوزیوم بین المللی نقاشی با عنوان "از پرسپولیس تا خلیج فارس" به همت بخش هنرهای تجسمی بنیاد فرهنگی و هنری رودکی و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از 11 تا 16 اسفند ماه در شیراز، قشم و تهران برگزار می‌شود.





