تکنسین اورژانس اصفهان در هنگام امدادرسانی دچار سانحه شد

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان ساعت یک و 55 دقیقه بامداد یکشنبه و در اتوبان معلم، در 7 کیلومتری ورودی اصفهان بر اثر برخورد سه دستگاه خودروی سنگین، سه نفر مجروح شدند که پس از اعلام حادثه به اتاق فرمان فوریت‌های پزشکی، دو واحد امدادی از شهرستان شاهین‌شهر و میمه به محل اعزام شده و مجروحان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.

یک ساعت پس از این حادثه به دلیل مسدود بودن اتوبان و نبود دید کافی، 10 دستگاه خودروی سواری به صورت پی در پی با صحنه حادثه برخورد کردند.

در این حادثه یک دستگاه کامیون با خودروهای سواری در صحنه برخورد کرد که موجبات مصدومیت چهار نفر و درگذشت یک نفر را فراهم آورد.

مصدومان این حادثه نیز با دو دستگاه واحد امدادی فوریت‌های پزشکی از اصفهان به بیمارستان منتقل شدند.

پس از اعلام حادثه به اورژانس 115، یک واحد امدادی از پایگاه اورژانس گز به محل اعزام شد و زمانی که تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی در حال احیای مصدوم در صحنه حادثه بودند، یک دستگاه تریلر به جرثقیل، آمبولانس و نیز نیروی امدادی اورژانس برخورد کرد.

در این حادثه مسعود معینی‌پور، کارشناس فوریت‌های پزشکی استان اصفهان که در حال انجام وظیفه و امدادرسانی بود، به شدت از ناحیه گردن، کمر و پا دچار آسیب شد و پس از اعزام یک واحد امدادی از شاهین‌شهر به بیمارستان آیت‌الله کاشانی اصفهان منتقل شد و در حال حاضر در این بیمارستان بستری است.

پس از این حادثه، آمبولانس پایگاه اورژانس گز نیز به دلیل شدت خسارات وارد شده به آن از چرخه امداد رسانی حذف شد.