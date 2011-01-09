توسعه شبکه انتقال آب و کنتور دار کردن چاه های کشاورزی اولویت شورای عالی آب است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز یکشنبه در جلسه شورای عالی آب که با حضور وزرا و نمایندگانی از وزارتخانه‌های نیرو، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و اعضای شورا برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت: باید علاوه بر همه اقداماتی که برای کنترل و اصلاح روش‌های مصرف آب زراعی صورت می‌گیرد انگیزه کشاورزان را برای این منظور افزایش داد تا تمامی حلقه های چرخه مصرف بهینه آب، تکمیل شود.

وی خطاب به اعضای شورای عالی آب تاکید کرد: اولویت کاری خود را در زمینه تکمیل شبکه‌های انتقال آب سدها و آب‌بندها به زمین‌های زراعی متمرکز کنید و تا حد امکان از شروع طرح‌ها و پروژه‌های جدید امتناع شود تا در پایان سال ٩٠ بخش زیادی از زمین های زراعی تحت پوشش سیستم‌های آبیاری مکانیزه قرار گیرد.

رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی باید مدیریت صحیحی بر میزان مصرف آب اعمال کنند، اظهار داشت: نباید به گونه ای باشد که بخش‌های مختلف کار مثل طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری سیستم‌های آبیاری تحت فشار به افراد مختلف واگذار ‌شده و پس از بهره‌برداری از سیستم‌های احداث شده نیز هر کدام دنبال کار خود رفته و کسی مسئولیتی در قبال کار انجام شده نپذیرد بلکه باید قراردادهای انجام کار در این زمینه به گونه‌ای اصلاح شود که اولا تا آنجا که ممکن است پروسه طراحی، اجرا، بهره‌برداری و نظارت و نگهداری یکپارچه شود و مهم‌تر از آن اینکه عمر مفید سیستم محاسبه شده و مجری طرح مسئول نگهداری آن باشد.

وی همچنین تصریح کرد:باید پروژه‌های احداث شبکه‌های آبیاری تحت فشار با توجه به موقعیت منطقه‌ای با حداقل قیمت و حداکثر کیفیت انجام شود.

