رضا سواری رئیس دفتر همکاریهای اقتصادی ایران و اوگاندا به مرکزیت زنجان شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این حکم آمده است: در اجرای مصوبات و تفاهم‌نامه‌های متبادله در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران ـ اوگاندا و بر اساس مصوبه مورخ نهم دی ماه امسال هیئت‌ مدیره اتاق تعاون استان زنجان و با توجه به تجارب و توانمندیهای شما، بدین‌وسیله جنابعالی به سمت رئیس دفتر همکاریهای اقتصادی ایران ـ اوگاندا به مرکزیت زنجان منصوب می‌شوید.



امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره ‌گیری از کلیه عوامل و امکانات و توانمندی‌های موجود در توسعه صادرات غیرنفتی و سایر امور محوله موفق باشید.



شرح وظایف تفصیلی شما در چهارچوب اساسنامه، تشکیلات، شرح وظایف و برنامه‌های اتاق تعاون متعاقبا ابلاغ خواهد شد.