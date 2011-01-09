۱۹ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۵۰

رضا سواری رئیس دفتر همکاریهای اقتصادی ایران و اوگاندا به مرکزیت زنجان شد

زنجان - خبرگزاری مهر: اتاق تعاون استان زنجان طی حکمی رضا سواری را به سمت ریاست دفتر همکاریهای اقتصادی ایران ـ اوگاندا به مرکزیت زنجان منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در این حکم آمده است: در اجرای مصوبات و تفاهم‌نامه‌های متبادله در خصوص گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران ـ اوگاندا و بر اساس مصوبه مورخ نهم دی ماه امسال هیئت‌ مدیره اتاق تعاون استان زنجان و با توجه به تجارب و توانمندیهای شما، بدین‌وسیله جنابعالی به سمت رئیس دفتر همکاریهای اقتصادی ایران ـ اوگاندا به مرکزیت زنجان منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال و بهره ‌گیری از کلیه عوامل و امکانات و توانمندی‌های موجود در توسعه صادرات غیرنفتی و سایر امور محوله موفق باشید.

شرح وظایف تفصیلی شما در چهارچوب اساسنامه، تشکیلات، شرح وظایف و برنامه‌های اتاق تعاون متعاقبا ابلاغ خواهد شد.
